Macri no llamará a un Consejo Económico y Social

El presidente Mauricio Macri no tiene previsto activar la posibilidad de llamar a la creación de un Consejo Económico y Social para buscar en un marco de apertura de la discusión de las decisiones gubernamentales en la materia con sectores diversos de la oposición, tal como le vienen reclamando dirigentes políticos, economistas y observadores de distinto tono.

"No está previsto ese tipo de convocatoria, el gobierno sabe lo que tiene que hacer en materia de política económica y todo indica que el escenario tiende a normalizarse por lo que no es necesario abrir el juego a otras opiniones", dijo una fuente de la Jefatura de Gabinete luego que en los últimos días se renovaran los reclamos para esa convocatoria en medio de la crisis económica, el aumento de la inflación y el desempleo y la presión de sectores del sindicalismo que responde a Hugo Moyano.

En los últimos días hubo pedidos puntuales al gobierno para que acepte crear aquel Consejo en el que deberían participar dirigentes y economistas de la oposición, además de los propios ministros y técnicos del gobierno, bajo el argumento según aquellos reclamos de que el oficialismo no le encuentra la vuelta a la profundización de la situación económica, más allá de la calma de los mercados de las últimas 48 horas ante la decisión del Banco Central de intervenir para contener la cotización del dólar al margen de lo acordado oportunamente en el acuerdo con el FMI.

Puntualmente, uno de los últimos en pronunciarse a favor de la necesidad de que el gobierno entienda que no puede "salir solo" de la crisis económica fue el ex presidente interino Eduardo Duhalde, quien planteó la convocatoria a un Consejo que debería tener "el formato" del Diálogo Argentino que instrumento tras la crisis del 2001. En aquella iniciativa, además del gobierno, participaron empresarios, dirigentes políticos, sindicales y representantes de la Iglesia Católica, además de analistas y observadores. "El gobierno solo no puede salir de este lío en el que el gobierno se ha metido, tiene que hablar con todos, con expertos de otros partidos, y no encerrarse", dijo el político de Lomas de Zamora.

El precandidato a presidente del peronismo nucleado en Alternativa Federal, Roberto Lavagna, se había pronunciado la semana pasada en la misma dirección, al hablar de la necesidad de generar un sistema de consultas que exceda al gobierno mediante un amplio consenso. Duhalde cabe destacar, figura entre los principales impulsores, sino el primero, de la candidatura presidencial del exministro de Economía.

Hace diez días, el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, se mostró a favor de la creación de un Consejo Económico y Social que ayude al gobierno a salir de la crisis al presentar un proyecto similar que regirá en el ámbito provincial.

El precandidato presidencial por el peronismo anti K, Sergio Massa, se explayó en la misma línea y hasta dijo que "si yo fuera Macri llamaría también a Cristina Fernández" para analizar en conjunto como salir de la crisis en la que se encuentra el país, mediante una convocatoria a una mesa de la que participen sectores políticos, económicos y sociales.

La versión sobre la posibilidad de que el gobierno convoque a la creación de un Consejo Económico y Social multisectorial recrudeció la semana pasada en medio del agravamiento de la crisis social, de la mini corrida del dólar, y de críticas externas y de un sector del radicalismo a la gestión del Jefe de Gabinete, Marcos Peña, como también del ministro de Economía, Nicolás Dujovne, y en menor medida de su par de Producción y Trabajo, Jorge Sica.

En el gobierno, tanto fuentes de la Jefatura de Gabinete como del Palacio de Hacienda coincidieron ante la consulta en que el impulso a la creación de aquel órgano de consulta multipartidaria "es parte de los ruidos que se han generado" en campaña electoral hacia las elecciones de octubre, como un eventual cambio de fórmula presidencial para las elecciones de octubre entre María Eugenia Vidal y Macri, o la existencia de un "gabinete en las sombras" que asesoraría a la gobernadora por si ocurriese ese cambio de escenario que a diario funcionarios y hasta los propios involucrados se han visto obligados a desmentir.

"Sabemos lo que hay que hacer y cuál es el rumbo, el presidente ha depositado toda su confianza en las decisiones que se toman por parte del ministro Dujovne, de manera que no hay en la agenda un análisis sobre ese tipo de convocatoria", reafirmó uno de los confidentes.