"Cristina me ofreció el cargo el miércoles pasado", dijo Alberto Fernández

El candidato a presidente de Unidad Ciudadana, Alberto Fernández, reveló hoy que Cristina Kirchner le ofreció ocupar la máxima candidatura a mediados de semana.

"Cristina me llamó a la facultad el miércoles, a la tarde nos reunimos y me hizo el ofrecimiento. Me llamaron todos, desde Tinelli en adelante", expresó Fernández en diálogo con la periodista Nancy Pazos.

Esta mañana toda la clase política amaneció con sorpresa luego de que la expresidenta difundiera un video en el que confirmaba a Fernández como candidato principal y a ella como vice.

"El país no necesita a alguien como yo que divido sino a alguien como vos que suma", le dijo Cristina a Fernández.

El mensaje

Cristina eligió un video de 13 minutos al que llamó "En la Semana de Mayo, reflexiones y decisiones. Sinceramente Cristina" para anunciar su jugada electoral.

"Le he pedido a Alberto Fernández que encabece la fórmula a presidente que integraremos juntos, él como candidato a presidente y yo como candidata a vice en las PASO", dijo la exmandataria en la grabación que se difundió en las redes sociales.

En el mensaje, Cristina recordó la cantidad de años que pasaron desde que lo conoció a Fernández y que lo eligió como su compañero a pesar de las diferencias que mantuvieron durante mucho tiempo.

"Fue jefe de Gabinete de Néstor [Kirchner] durante toda su presidencia, lo vi junto a él decidir, acordar y buscar la mayor amplitud posible. Fueron tiempos muy difíciles, pero estos que estamos viviendo son dramáticos. Nunca tantos y tantas durmiendo en la calle", agregó la expresidenta.

La ex jefa de Estado resaltó que "nunca le desvelaron los cargos políticos ni fueron su principal motivación".

"Después de haber sido dos veces presidenta de este país, la expectativa o ambición personal están subordinadas al interés general", añadió la senadora de Unidad Ciudadana para luego anunciar la bomba política más grande en lo que va del año.

Cristina dijo estar convencida de que la fórmula Fernández-Kirchner "es la que mejor expresa lo que en este momento la Argentina necesita para convocar a los más amplios sectores sociales y políticos y económicos también".

Y destacó que el próximo gobierno deberá hacerle frente a un país "en ruinas" y otra vez con " el pueblo empobrecido".

"Está claro, entonces, que la coalición que gobierne deberá ser mucho más amplia que la que haya ganado las elecciones", concluyó. (La Nueva. e Infobae)