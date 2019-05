La nueva jugada de Cristina obliga a barajar de nuevo al resto de los espacios

La noticia de que la expresidenta Cristina Kirchner finalmente no competirá por volver a la Casa Rosada sino que irá por la Vicepresidencia sorprendió hoy al mundo político y obligará a barajar de nuevo en las estrategias de los distintos espacios.

"Me parece que hay una comprensión de que el escenario de la grieta lastima a la Argentina y que debe salirse de ahí. El enorme desafío que tenemos es construir una nueva mayoría, ganarle al Gobierno y darle a los argentinos un nuevo Gobierno", sostuvo el líder del Frente Renovador, Sergio Massa.

En diálogo con Radio Mitre, el referente de Alternativa Federal se refirió a la figura de Alberto Fernández, que será el precandidato a Presidente por el kirchnerismo: "Tengo respeto por Alberto, trabajó mucho tiempo alrededor de nuestro espacio, tuvimos y tenemos una mirada crítica y no creo que haya cambiado de opinión respecto a un montón de medidas que tomó el anterior Gobierno".

"No sé cuál es la motivación, tampoco me corresponde analizarlo, ni conozco la estrategia electoral de Unidad Ciudadana", señaló el tigrense, quien evitó profundizar sobre la postulación de Cristina Kirchner.

Por su parte, el precandidato presidencial Daniel Scioli señaló que en la recta final del cierre de listas "empieza a haber definiciones en un sector en el cual había muchas dudas, especulaciones y conjeturas".

"Ella tomó una decisión, como cada uno de nosotros iremos tomando decisiones", indicó el exgobernador bonaerense, quien remarcó que "la democracia necesita alternancia".

También se expresó Agustín Rossi, quien bajó su precandidatura a presidente.

En tanto, por parte de Cambiemos una de las únicas voces que se escuchó hablar, por el momento, sobre la decisión de la ex jefa de Estado fue el diputado nacional del PRO Pablo Tonelli, quien planteó la posibilidad de que haya "un operativo clamor" para invertir los nombres de la fórmula opositora y advirtió que "está clarísimo que va a gobernar la ex presidenta" en caso de que el kirchnerismo gane las elecciones.

"Sorprende mucho. No termino de entender bien. Alberto Fernández no es un candidato atractivo para el electorado. No me imagino a Cristina en un rol secundario, tocando la campanita en el Senado", manifestó el consejero de la Magistratura. (NA)