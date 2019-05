"Lo que me hicieron en el Amalfitani no me lo olvido": el descargo de Mauro Zárate en medio de la polémica

El delantero de Boca Juniors Mauro Zárate se defendió luego del malestar que expresaron hinchas, jugadores y dirigentes de Vélez por su actitud y declaraciones en el choque de anoche, en la Bombonera, por la revancha de los cuartos de final de Copa de la Superliga.

"Lo que me hicieron en el Amalfitani no me lo olvido", señaló Zárate en un mensaje que envió al programa radiofónico "Perros de la calle" de FM Metro para que fuese leído al aire.

"Después de jugar siempre gratis, de volver para pelear el descenso cuando nadie quería volver y yo llamaba a todos uno por uno para regresar. Aparte de dejar 28 millones de dólares con mis ventas", agregó Zárate en su mensaje.

De esta manera, Zárate respondió a las críticas que recibió por su desempeño y declaraciones en La Bombonera. El domingo pasado fue abucheado por los hinchas de Vélez en el José Amalfitani y lo acusaron de "traidor" por haber firmado contrato con el club xeneize.

Anoche, tras vencer a Vélez en la definición con tiros desde el punto del penal, Zárate expresó: "Pasó el equipo grande", lo que generó un amplio abanico de repudios de los hinchas del "Fortín". (Télam)