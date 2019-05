El delantero de River "Nacho" Scocco viajó a España para tratarse de su desgarro

El delantero de River Plate, Ignacio Scocco partió hoy a España para realizarse estudios médicos y consultar a un especialista, ante la imposibilidad de recuperarse definitivamente de un desgarro en el gemelo derecho, una lesión que lo tuvo a maltraer en los últimos 5 meses.

Scocco, de 31 años, viajó esta madrugada acompañado por el médico de River, Pedro Hansig, para su entrevista con Carles Pedret, destacado por su trabajo en lesiones musculares y tendinosas con estrellas del deporte, entre ellos, el exbasquetbolista estadounidense Kobe Bryant.

Pedret, doctor en Medicina y Cirugía y especialista en Medicina de la Educación Física y el Deporte, trabaja como asesor externo de múltiples equipos profesionales de la Premier League, la Serie A de Italia, la Liga española y también con la Real Federación Española de Tenis.

La intención del delantero surgido de Newell`s Old Boys era llegar en condiciones a la final de la Recopa Sudamericana que River jugará el 22 y 29 de mayo ante Atlético Paranaense, de Brasil, pero hasta el momento eso se tornó cuesta arriba porque no puede resolver el tema de su lesión y todo indicaría que este semestre no volverá a jugar.

El primer desgarro del gemelo derecho de Scocco se originó el 3 de noviembre del año pasado a los 12 minutos de juego ante Estudiantes, en cancha de Quilmes, por la Superliga, justo en las semanas previas a las finales de la Copa Libertadores ante Boca.

Luego, en los trabajos de recuperación para poder llegar a jugar alguno de los 2 partidos ante Boca volvió a resentirse y apenas si pudo estar media hora ante el Al Ain en el primer partido del Mundial de Clubes.

Después, en la pretemporada, el 13 de enero en Punta del Este la misma lesión lo dejó afuera de la preparación y volvió a jugar recién casi 45 días después en un partido ante Newell´s, cuando ingresó en el segundo tiempo y anotó un gol de penal.

La buena recuperación lo hizo jugar 3 partidos más, 2 de los cuales fueron de titular, pero el 21 de marzo en la práctica volvió sentir la molestia y los estudios determinaron que estaba otra vez desgarrado en la misma zona.

Desde aquella primera lesión, Scocco no pudo completar nunca 90 minutos de juego y apenas sumó 330 en cancha. (Télam)