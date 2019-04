"La Fórmula 1 es más un espectáculo y un negocio que un deporte", dijo Sebastian Vettel

El alemán Sebastian Vettel, uno de los máximos exponentes de la Fórmula 1 actual, habló sobre un posible retiro de la máxima competición luego de 2020, momento en que se iniciará un período de transición.

Para entonces, Liberty Media, consorcio que comanda las acciones de la categoría, y los equipos de la parrilla, habrán resuelto, acuerdo mediante, muchos aspectos de cara al futuro. Por sobre todo, resolver el apartado técnico y de la competición, y aspectos económicos.

"Hoy en día, la Fórmula 1 es más un espectáculo y un negocio que un deporte. Probablemente podamos decir lo mismo de otras disciplinas, pero tal vez en otras no afectará a los deportistas tanto como aquí. Si decimos que es un espectáculo, entonces provoquemos espectáculo", expresó Vettel en una entrevista al medio The Times.

"Creo que estamos perdiendo mucho tiempo y energía con reglas que son realmente caras para nada. Estoy realmente seguro de que quiero correr este año y el próximo. Luego no sé qué va a pasar a nivel de las reglas. Por eso no voy a decir 'No, no me voy a ir', solo por el bien de estar en la Fórmula 1", agregó, en relación a lo que pueda suceder de cara a 2021.