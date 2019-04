Coronel Suárez: STM y Suteba protestaron en la plaza contra el gobierno

En Coronel Suárez, el paro nacional no tuvo un gran acatamiento y se sintió mayormente en los bancos, ya que tanto públicos como privados se sumaron a la medida de fuerza.

Sin embargo, las principales fábricas del distrito, la papelera Smurfit y la fábrica de zapatillas Dass trabajaron con normalidad; lo mismo hizo el gremio de trabajadores de Luz y Fuerza.

Por su parte, el Sindicato de Trabajadores Municipales convocó a los demás gremios para realizar una protesta contra la política económica del gobierno de Mauricio Macri y recibió el apoyo de los docentes enrolados en Suteba.

Rubén Allende, secretario general del STM, mencionó que el gobierno nacional “sigue incrementando las tarifas, hay mayor devaluación, una inflación imparable que hace que el pueblo no aguante hasta octubre”.

“Todos los días se cierra una empresa o suspenden gente, se pierden puesto de trabajo; no hay paritaria que alcance porque siempre queda por debajo de la inflación”, señaló.

“La mayoría de los trabajadores está por debajo de la línea de pobreza, que hoy se encuentra cerca de los $30.000 y el conjunto de la clase trabajadora en blanco no llega a fin de mes. No olvidemos que hay un tercio en negro y otro tercio precarizado”, sostuvo.

Entre otras cosas dijo que es la política del gobierno, junto a la del Fondo Monetario Internacional, la que no deja alternativas.

Para Allende la responsabilidad de velar por los intereses de los trabajadores es de las centrales sindicales.

“Un día de paro como hoy hay muchos gremios que no adhieren porque están en la CGT oficial, pero hay una CGT disidente que llamó a movilizarse con las patronales para pedir concesiones para la patronal; no sólo subsidios, sino rebajas impositivas para que no se despidan más trabajadores. Nadie levanta la voz por un salario acorde la canasta familiar, por paritarias libres, por el 82% para los jubilados, por el pleno empleo”, sostuvo.

Por su parte, la delegada local de Suteba, Ana María Schweitzer, comentó que “se para por las políticas de ajuste”.

“En educación se sigue reclamando, si bien se negociaron los cuatro puntos desde 2017, se sigue pidiendo por infraestructura, para terminar con expedientes que le armaron a docentes que hicieron paro en 2018 y capacitaciones docentes gratuitas de calidad”, manifestó. (Agencia Coronel Suárez).