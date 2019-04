Golpe al mega proyecto de Dow mientras el de Amazon sigue vivo

--Buen día Juan María. ¿Cómo te tratan los precios esenciales?

--Por ahora muchos brillan por su ausencia y como te dije hace una semana, si querés asado barato vas a tener que viajar muchos kilómetros. Igual ya puedo anticiparte que este programa, claramente lanzado en un marco preelectoral, le generó al gobierno más problemas que soluciones.

--¿Por?

--Porque no son pocos los economistas que explican el aumento del riesgo país y las turbulencias cambiarias sin dejar de mencionar el impacto generado por este cambio de rumbo en el exterior. Muchos lo vieron como un ejemplo más de la falta de previsibilidad argentina, donde permanentemente se modifican las reglas de juego.

--Ya que mencionaste a los mercados e inversores en el exterior. ¿Qué pasa con algunos de los megaproyectos previstos para Bahía? Me imagino que no deben haber quedado muchos en pie.

--Así es. Por ejemplo, la inversión que Dow pensaba para Bahía, del orden de los 4 mil millones de dólares, recibió un golpe durísimo.

--¿Qué pasó?

--Sobre 21 proyectos que el gigante estadunidense tiene en el mundo la iniciativa local quedó número 20. Con esto te quiero decir que la ampliación de Dow está enfriada y la empresa no presiona para que se consuma más gas de Vaca Muerta. Insisto, me dijeron que la expansión de la planta de polietileno no figura entre las prioridades de Dow a nivel internacional. Esto se decidió hace un mes en los Estados Unidos.

--¿Tuvo algo que ver la inestabilidad económica y política de la Argentina?

--Sólo en parte. Por lo que pude averiguar la verdadera razón está en el costo del gas. En Estados Unidos y muchas otras zonas del mundo tiene un costo de entre 2 y 2,5 dólares el millón de BTU, que es una unidad de medida y acá el presidente de YPF admitió que en boca de pozo el gas cuesta 4,5 dólares. En el mejor de los casos llegará a Bahía a 5 dólares por lo que el megaproyecto quedó totalmente fuera de mercado.

--Se extraña a un directivo como Gastón Remy, alguien que fue capaz de ser el motor de una iniciativa bahiense importantísima...

--Y sí... Sería bueno que en algún momento las cúpulas de estas empresas se radiquen acá para aumentar el sentido de pertenencia a la región. De todas formas esta novedad no deja de ser un duro golpe...

--¿El gas debería llegar a Bahía a 2 o 3 dólares?

--Sí, pero la falta de infraestructura en Vaca Muerta, por ejemplo caminos, gasoductos, etc, hace que llegue a 5 o 6 dólares. Y te digo más, si el gas se procesa en la barcaza para exportarlo como GNL el precio subirá 2 o 3 dólares más, lo que lo torna inviable. Con estos valores no puede hacerse química del gas en Bahía o, por lo menos, no justifica la inversión gigante que pensaba hacer Dow.

--Pero me comentaron que YPF tiene un plan muy ambicioso para Bahía...

--Sí, y no estás errado porque es un hecho la construcción de otra planta en Profertil, similar a la existente en Cangrejales. YPF y los canadienses disponen de plata para hacerla y, al tener un mercado casi monopólico en materia de fertilizantes, la ecuación les cierra.

--A este mal escenario de Dow sumale que el tren a Vaca Muerta también acaba de sufrir un porrazo importante el miércoles pasado.

--Exacto. Ese día se hizo la licitación por los cupos de carga y no se llegó al mínimo de 4 millones de toneladas anuales requerido para garantizar la viabilidad de la inversión.

--¿Y ahora?

--Es un proyecto con muchísimas chances de quedar en el freezer. Fijate que los mayores interesados en esa licitación fueron las empresas o entes que tienen una fuerte vinculación con el gobierno nacional. YPF y luego el puerto local. Las petroleras, que debieron haber sido las más interesadas, ofertaron una miseria. Veremos si el gobierno sigue adelante pese a todo o decide que se vaya apagando lentamente y ocultar un nuevo fracaso en un año electoral.

--Adiós entonces a la reactivación de los talleres Maldonado...

--Por el momento no hay ninguna chance.

--Bueno, hasta ahora me tiraste sólo malas noticias en materia de grandes proyectos. ¿No hay nada para rescatar?

Los terrenos de Amazon

--Sí, pero en este escenario revuelto nada es seguro, aunque me dijeron que avanza la posible instalación de Amazon en Bahía.

--Me acuerdo que estos meses me venías diciendo que no diera por muerto el proyecto.

--Así es. Lo último que me enteré es que ya compraron tierras en tres sectores ubicados sobre la zona norte de la ciudad y están realizando todos los estudios necesarios, por ejemplo, abastecimiento de agua subterránea y energía.

--Ojo. Tal vez así como compraron las tierras después decidan no hacer nada...

--Podría ser. Hay quienes opinan que la incertidumbre electoral está demorando toda oficialización del tema, de todas formas, pese a que en la Muni existe silencio de radio, esta es una ciudad chica y todo se sabe.

--¿Dónde están las tierras que compraron?

--En tres sectores. Uno sobre la ruta 33, otro sobre la 51 y el último en la vieja ruta 3 Norte. En todos los casos la conexión con los parques eólicos y la disponibilidad de energía limpia es concreta. Hay que tener en cuenta que la empresa con sede en Seattle utiliza 100% energía renovable en sus instalaciones.

Un nuevo acueducto

--Bueno, esperemos que la novela termine bien. Te paso a otro tema. ¿Qué sabés de las obras que se deberán hacer en reemplazo del acueducto del río Colorado?

--Que el jueves pasado se hizo la primera reunión del grupo de trabajo y me dicen que en julio se licitará la ampliación de la planta potabilizadora Patagonia y otro acueducto desde el dique Paso de las Piedras.

--Me parece demasiado pronto. ¿Ya están hechos los proyectos?

--Yo te pasé lo que me dijeron. Por lo que sé los proyectos ya están muy avanzados porque son obras que hace muchos años que se vienen postergando. Igual no creo que este año comiencen los trabajos. Ojalá me equivoque porque son iniciativas que llevan su tiempo y la ciudad tiene una importante necesidad de agua.

--Te cambio de tema. Me imagino que habrás escuchado o leído las recientes declaraciones del intendente en torno a las candidaturas.

--Sí, pero por lo que pude averiguar no pretendió decir que tiene información sobre la postulación de María Eugenia a la Casa Rosada en lugar de Macri, sino pretendió explicar que todavía falta mucho y en política todo puede pasar.

--Bueno, pero quizás no hizo más que poner en evidencia sus preferencias dentro de Cambiemos.

--Me dicen que no, aunque sus declaraciones trascendieron rápidamente los límites de la ciudad.

--De hecho horas más tarde de haber salido por LU2, en el Parque Industrial volvió a referirse al tema y aclaró lo que vos decís.

--Sí, fue durante la inauguración de centro de capacitación de Vestas y el de la fábrica Prear. Ese día me di una vuelta por las flamantes instalaciones y no deja de ser una muy buena noticia en medio de la malaria.

--Coincido. El otro día pase por la ruta 51 y vi que los parques eólicos avanzan en la zona de Cabildo.

--Sí, los parques Genoveva I y II empezaron, pronto comienza Huayra I más los tres de Tornquist y los de Pampa, todo eso es una suerte no deja de ser un bálsamo en medio de la recesión.

--Hablando de crisis. Me dijeron que hubo 9 despidos en la estación de servicio de Alem y Perú.

--Sí,pero no cierra, sino que cambia de firma. Esperemos que no me hayan pasado data equivocada.

--Bien, algo más del tema comercial...

--El 31 se inaugura oficialmente la concesionaria de Cabrera al fondo y me dicen que podría darse a allí la presentación oficial en la Argentina de un nuevo modelo de la marca alemana de los anillos entrelazados. Pero si te parece tengo algunas otras novedades.

--Dale, te sigo.

--El 31 de marzo Florería Iris cerró definitivamente sus puertas en su última sede de Alvarado al 200. Había sido fundada 88 años atrás en Vieytes y Moreno. Después estuvo en O‘Higgins 173, luego en Alsina 134, donde tantas novias se fotografiaron.

--Se fue otro un pedazo de la historia bahiense.

--Sí, cerró por la crisis y la fuerte carga impositiva. Y ya que estamos te recuerdo que el año pasado cerró la perfumería Maison Vicente y en su lugar, en Alsina al 100, días atrás abrió la cadena de perfumerías santafesina Cortassa.

¿Cómo aguanta el sistema carcelario?

--¿De Tribunales tenés algo?

--Entre semana, como siempre, me di una vueltita por Estomba 34, pero esta vez fui con un gran desafío.

--¿Desafío? Con qué vendrás...

--Sí, fui a buscar algún gomía del Derecho que no estuviera hablando del tema Cuchán.

--Je, me imaginaba que podía venir por ahí. ¿Y, encontraste a alguien que te hablara de otro tema?

--Sí, me crucé en un pasillo del cuarto piso con un alto funcionario que venía con rostro de preocupación.

--¿Por qué?

--Porque minutos antes le habían llegado los números del Servicio Penitenciario Bonaerense y no podía creer hasta dónde había llegado el nuevo récord de presos en las cárceles de Bahía y Saavedra: casi mil en cada una y en la actualidad hay 654 y 726 camastros, respectivamente. Quiere decir que hay un 35% de presos sin un lugar adecuado para dormir, entre otras falencias estructurales.

--Me surge una pregunta: ¿no hay riesgo de que explote el sistema?

--Es la misma duda que se me vino cuando hablaba con el juez y se la trasladé. Me dio una reflexión, con parte de información y parte de especulación, que me dejó pensando.

--Te escucho...

--Primero que la mala situación afuera genera, entre muros, una mayor tolerancia, porque en la calle se está cada vez peor. Y segundo, que considera que las autoridades penitenciarias han sido hábiles para “tenerlos bien comidos” y con una mayor flexibilización -o “vista gorda” si querés que sea más claro-, en el uso de pastillas tranquilizantes.

--Uff, que análisis crudo pero posiblemente real de la situación.

--¿De la zona tenés algo?

--Sí, el viernes último se inauguró el Centro de Monitoreo de Cámaras de Villarino (Cemovi), en Médanos. La implementación general del sistema la hizo la firma Sitelec S.A. El Cemovi concentra el control de localidades de la zona norte del distrito, monitoreando imágenes de cámaras de Algarrobo, Médanos, Colonia La Merced y la Barrera Zoofitosanitaria del km 714.

--¿Y en qué consiste?

--En el empleo de un poderoso software que permite administrar ilimitada cantidad de cámaras. En futuro próximo le permitirá al municipio sumar video analítico, análisis forense de imágenes grabadas y cámaras de reconocimiento facial. Además ya se sumó el módulo de lectura de placas patentes que registra los dominios de los vehículos que pasan por Médanos y por el “Fito”, y mediante un convenio celebrado con la CNRT, se cuenta con la información de su base de datos; lo que permite identificar a los propietarios y los choferes habituales de las unidades detectadas.

--¿Sitelec es una firma bahiense?

--Sí, y entre sus últimas soluciones figura el monitoreo de los accesos al puerto, el sistema de cámaras de la Base Espora y de los móviles de la Guardia Urbana de Pringles.

Nidia picó en punta

--¿Algo más?

--Sí. Te diría que no son pocos los intendentes de Cambiemos de la zona que siguen dudando de la candidatura de Macri y no descartan el denominado “Plan V”.

--Mariu ya dijo y recontradijo que va a la reelección en la Provincia...

--Es lo mismo que les repetí a varios, y te puedo asegurar que ni así aflojan. Es sugestivo que tengan tantas dudas.

--Vayamos mejor a lo concreto.

--El hecho destacado de la semana fue la confirmación de que el radical David Hirtz no peleará nuevamente por la intendencia de Adolfo Alsina. Todo indica que su línea interna llevará como precandidato al actual secretario de Turismo, Javier Andres, quien deberá pelear en las PASO contra el concejal Facundo Montenegro.

--Hasta acá, lo que se sabe...

--Pillín, ya sé dónde vas. Y te diría que sí: Hirtz, hombre muy cercano al vicegobernador Daniel Salvador, suena muy fuerte para ocupar el lugar que Cambiemos le dará al radicalismo en la lista de candidatos seccionales a senador provincial.

--¿Y cuál sería ese lugar?

--Ese es el quid de la cuestión. No sólo por lo que implica para el armado de las listas la vigencia de la ley de paridad de género, sino por las expectativas electorales de cada partido. No te olvides que hay apenas 6 bancas para repartir. En Cambiemos, concretamente, dan como seguro que meten dos senadores, pero a los puestos 3 y 4 de la lista ya los ubican en zona de riesgo.

--A los bifes: dame nombres.

--Desde varios sectores me dicen que Nidia ya picó en punta.

--¿Hirtz el Nº 2?

--Puede ser, pero... ¿y Andrés De Leo? ¿Se animará Cambiemos a mandar al cuarto lugar en la lista, con riesgo de que quede afuera del Senado, al máximo referente de Lilita en la Provincia?

--¿Qué otra opción queda?

--Un hombre encabezando la lista, Nidia de copiloto y otro hombre en la tercera posición. Ahora... ¿te imaginás al Pro resignando ese lugar justo en esta elección en la que el oficialismo se la juega a matar o morir políticamente hablando?

--No sé qué decirte. En fin, cerrame con una buena...

--Me llegaron datos frescos del Parque Termal Mar de Epecuén, que abrió en Semana Santa en Carhué, a orillas del lago Epecuén.

--¿Cómo anduvo en su primera prueba fuerte?

--Más que bien, me chimentan. Llegaron ómnibus con turistas y hasta se registraron largas filas en el ingreso.

--¿Nos damos una vuelta algún día de estos?

--Dale, pero ahora sigo viaje.

--Andá tranquilo, que yo pago. Hasta el próximo domingo.