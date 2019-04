“Me gustaría ganar, vuelvo con esa ilusión”, confesó Fernando Saldamando

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

El hombre no lo admite y se rehúsa a reconocerlo. Pero quienes bien conocen la historia del Midget moderno, podrán entender que Fernando Carlos Saldamando marcó el comienzo de una nueva era en la categoría.

A principio de milenio, cuando parecía invencible, su peculiar (para ese momento) estructura, su estilo de manejo, su metodología de trabajo y sus logros revolucionaron a un Midget que, desde entonces, daría un vuelco en su fisonomía y tratamiento.

Tres títulos en cinco temporadas y tantísimas finales ganadas como piloto (ver aparte), más otros tantos pergaminos como preparador, hacen del regreso de La Cotorra una de las principales atracciones del Invernal 2019, a iniciarse el domingo 5 de mayo.

"Hacía rato que no se me cruzaba por la cabeza correr. Pero tengo ganas de hacer una apuesta distinta para el Midget, que veremos si repercute positivamente en lo laboral. Sobre marzo te diré qué tal salió todo”, manifestó el campeón de las temporadas 2000, 2002/03 y 2003/04.

Aquel efímero retorno, en el Invernal 2015 (sufrió un accidente en la segunda fecha con consecuencias físicas), pareció un capricho. Esta vez, innovador proyecto mediante, la cosa va en serio.

—Del 1 al 10, ¿cuántas ganas tenés de volver a correr?

—Mmm, 11... (risas). Estoy recontra confiado y con muchas ganas. El lado comercial, como piensan muchos, vendrá después. Si este proyecto funciona, sirve y gusta, porque obviamente también pasa por los gustos personales, seguro vendrán cosas buenas. Estoy muy motivado.

—En el ambiente está sembrado el concepto que todo aquel que vuelve, no es el mismo que antes. ¿Qué pensás?

—Por más que seas grande o chico, creo que el tema está en uno; sin ganas no sirve. Por esa razón no se me ocurrió correr en años anteriores. Pero ahora sí tengo ganas de hacerlo, y de hacerlo bien. Creo que de ahí parte todo esto, de las ganas de querer hacerlo de manera competitiva. Además estoy súper respaldado por el taller, el grupo de chicos que trabajan, las herramientas y los conocimientos adquiridos. Me encantaría poder plasmarlo.

—Sobre el auto, ¿qué lo hace tan novedoso?

—Todo pasa por la suspensión (NdR: eje rígido en la suspensión delantera), la estructura es algo meramente estético. Gran parte del laburo se centra en eso y en el consecuente tránsito del auto en curva. A mi entender, tendría que ser mucho más rápido que los autos convencionales. Son movimientos muy distintos los que genera un auto en relación al otro; el que hago habitualmente, tiene pérdida de adherencia, y este puede generar muchísimo más en ese sentido. Pero vuelvo a lo mismo, son apuestas que llevan tiempo y desarrollo.

—De funcionar mejor de lo imaginado, ¿ello no podría causar cierto recelo entre los clientes?

—No creo. Todos los que en su momento estuvieron en el taller mientras yo corría, sabían que dejábamos nuestros autos para lo último y que la prioridad eran ellos. Hablé con dos de los chicos del taller para que se encarguen del mantenimiento de mi auto, así yo puedo dedicarme sin problemas a mi trabajo. Los ratos que me sobren los aprovecharé para trabajar en el mío. Mi objetivo es desarrollar un auto y poder ayudar dentro de la pista a los pilotos del taller, con los conocimientos que pueda tomar de la pista.

—¿Vas por el título?

—No. Sí me gustaría poder ganar, vuelvo con esa ilusión. Pero el título no me vislumbra; de hecho, ni lo pienso. Mi objetivo es que el proyecto funcione. En su momento lo hice como lo haré ahora. Siempre corrí para ganar carreras y para ser competitivo. Tuve la suerte de encontrarme con un montón de resultados buenos para lo que es la historia del Midget, lo que para mí fue algo impensado. Nunca me gustó compararme con tal o cual. Siempre hice todo para mí, la familia y los amigos.

“Me quedó una cuota pendiente con el chasis americano”

¿Qué inspiró a Fernando Saldamando a concebir una unidad de fisonomía americana? Un proyecto fallido de 14 años atrás.

A priori, se trataba de una enorme y ambiciosa apuesta, destinada a su hermano menor, Martín, dos veces campeón de la categoría. La misma, no llegó a buen puerto.

"Me quedó una cuota pendiente con chasis estilo americano. El auto que aquella vez le hice a Martín (Saldamando) tuvo muchos problemas; especialmente con las alturas y las medidas, que con este auto lo corregí. Realmente creo que, de aquel momento (NdR: Estival 2005/06) a hoy, he aprendido muchísimo sobre estos autos", enfatizó Fer.

"Me acuerdo que ese auto -agregó- lo hice copiando un planito de Internet, totalmente a ojo, y con cosas que no sabía que podían hacer. Pero este chasis se hizo más a consciencia y con mucha lógica. De todos modos, aquella estructura (foto), tampoco anduvo tan mal; me acuerdo que en la primera carrera, hicimos el “1” en los tiempos. Pero sí me faltaban un montón de conocimientos sobre este estilo, cosas que creo haber aplicado en éste. Si anda mal, será que no aprendí nada (jaja)", cerró.

“No sé si podré dejarle algo nuevo al Midget”

El proyecto. "No sé si podré dejarle algo nuevo al Midget. Ojalá pueda imponer un estilo de trabajo y hacer un recambio. Tengo un objetivo más personal, que es desarrollar mi auto. Si queda algo para el resto, mejor", afirmó La Cotorra.

Prueba y error. "Algunos pilotos del taller ya me solicitaron un auto como éste. Les dije que todavía no, porque hay mucho desarrollo por hacer; el error tiene que ser mío. Cuando lo conozca, ahí podré darles una herramienta para que anden mejor que ahora", contó.

Estadística. Los números de Fernando Saldamando, hablan por sí mismos: 198 carreras; 99 series ganadas, 3 repechajes, 58 semifinales, 7 prefinales y 31 finales de ganadores. ¡Ah!, además, nada menos que 11 carreras ganadas en una temporada (récord absoluto) y 3 títulos.