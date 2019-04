"La Argentina está en el borde", alertó un diario británico

El influyente diario británico Financial Times publicó hoy una dura crítica hacia el gobierno de Mauricio Macri y advirtió que "la Argentina está en el borde", en una jornada financiera crítica, con fuertes aumentos en el riesgo país, el dólar y las tasas de interés.

"Una crisis monetaria extendida y el programa del FMI más grande en la historia más tarde, y el enfoque de su administración para lidiar con la volatilidad del mercado y mantener contentos a los electores está fracasando antes de las importantes elecciones presidenciales de octubre", aseguró el periódico.

En la nota, señaló que el temblor financiero hizo subir con fuerza el riesgo país, cuyo valor quedó detrás de Venezuela y también mencionó que la inflación de marzo llegó al 4,7 %, que anualizada trepa al 55 %.

