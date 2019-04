Turismo Nacional: Sebastián Pérez ganó la serie más rápida y mañana irá por la gloria

Vaya si no ilusionará la producción sabatina del bahiense Sebastián Pérez (Onix) en el circuito “El Villicum” de San Juan, escenario de la tercera fecha de la temporada del Turismo Nacional.

Por primera vez en 35 competencias dentro de la divisional, el volante de nuestra ciudad cantó victoria en una competencia parcial de la Clase 2; resultado que lo transformó en el máximo aspirante a la victoria en la programación.

Mucho debió batallar Seba en los primeros metros del segundo parcial (el primero lo ganó Ever Franetovich, donde, a pesar de una excelente partida desde el 3° cajón (clasificó 6°), perdió una posición y quedó alejado del lote puntero.

En ese amanecer de carrera, cuando parecía poder ejecutar un 2x1, Alejo Borgiani (Trend) y Facundo Leanez (Etios) lo hicieron sandwich al Onix amarillo N°25, que, en consecuencia, debió guardarse detrás y cuidar la posición.

No obstante eso, en la cuarta vuelta, Pérez fue por todo; aunque ayudado también por el toque en plena recta que tuvieron los mencionados Borgiani y Leanez, circunstancia que propició el doble sobrepaso del bahiense y la anhelada victoria.

“La carrera estuvo asperísima. Largué muy bien, pero tuve que levantar porque vi que no frenaban. Por desacelerar me compliqué y quedé relegado. Tranquilamente pude quedar primero, pero me chapearon y apretaron mucho. Después, cuando me calmé, se pudo avanzar”, resumió Seba.

“Si bien el auto se cayó un poco el ritmo al final, respondió funcionó muy bien. De todos modos, tampoco me descontaron mucho cuando quedé adelante. Hay que trabajar en función de mejorar eso, porque con el transcurrir de las vueltas se cae mucho la trompa del auto. Son todas curvas muy lentas, de mucho traccionar y de consumo neumático”, resumió Pérez, quien mañana, en busca de su primer éxito en la categoría, partirá desde la Pole.

La prueba final, televisada por TV Pública, se pondrá en marcha a las 12:30.

No quieren ser menos

Quien también dejó claro disponer de potencial para dar que hablar en San Juan, es el bahiense Juan Pipkin (Cruze), protagonista excluyente de la tercera clasificación del año de la Clase 3.

El ex subcampeón, 5° en el campeonato (está a 11 puntos de Alfonso Domenech), se ubicó 4° en la tanda cronometrada, a 772 milésimas del uruguayo Mauricio Lambiris (Corolla), encargado de establecer el mejor registro.

En consecuencia, Pipkin partirá mañana desde el 2° cajón de partida de la segunda serie, a ponerse en marcha a las 10:30 (la primera se largará a las 10).

También resultó destacada la actuación del tandilense Mariano Pernía (Cruze), piloto del equipo que comanda el tornquistense Sergio Torres, quien se ubicó 5°, detrás de Pipkin, a 868 milésimas del tiempo referencial.

Además, el villalonguense Adrián Percaz (Focus) se encasilló 14° en la sesión vespertina, por lo que mañana partirá 7° en el segundo y último parcial.

Concluidas las baterías matinales, posteriormente se disputará la prueba decisiva. La misma se pondrá en marcha a las 13:30 (TV Pública).