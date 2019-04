EDES alertó sobre los falsos avisos de visita que reparten para entrar a las casas

La empresa prestataria del servicio de energía eléctrica (EDES) difundió en las últimas horas un comunicado alertando a los usuarios sobre falsos avisos de visita de la compañía para ingresar a las casas.

Se trata de un aviso de "No Lectura" que es distribuido en diferentes lugares e indica que el medidor de electricidad no se puede leer, por lo que intima a quien lo reciba a autorizar a la empresa a visitar la propiedad.

El mensaje se viralizó en las redes y es por eso que tanto EDES como otras compañías nacionales emitieron diferentes comunicados alertando sobre la situación y explicándoles a los usuarios que ellos no realizan ese tipo de tareas.

"En EDES emitimos comunicaciones de aviso para los usuarios, pero el citado no corresponde a nuestras tareas. Recordamos que los operarios de EDES no realizan tareas en el interior de las viviendas ni solicitan dinero por las tareas que realizan en la vía pública. Por favor, no permitir el ingreso a sus viviendas a gente que asegure ser de EDES", explicaron desde la compañía.

Además, les pidieron a los vecinos que en caso de detectar comportamientos sospechosos o insistencias para ingresar a un domicilio, se comuniquen al 0800-999-3337 o a la Policía.