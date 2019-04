Lucaioli, en "situación crítica": peligra el trabajo de alrededor de 200 bahienses

Por Pablo Andrés Alvarez / palvarez@lanueva.com

Aunque manifestó no tener mayores precisiones, Miguel Aolita, secretario general de la Asociación Empleados de Comercio de Bahía Blanca, reconoció que el presente de la empresa Lucaioli es muy crítico y con un futuro poco alentador.

Cabe recordar que durante el fin de semana trascendió que en las próximas horas podría producirse el cierre definitiva de la firma bahiense.

“No sé si cerrará esta semana o la semana que viene. Lo único que sé es que atraviesa una situación crítica, de la que no tenemos mayor información. Según me dicen, están dependiendo de la venta de un inmueble en el sur, pero no creo que esa transacción sea la solución a todos los inconvenientes que arrastra”, señaló Aolita.

En nuestra ciudad, Lucaioli tiene alrededor de 130 trabajadores en lo referente al sector comercial y otros 50 de transporte.

“En el país son alrededor de 480 empleados. Tengo diálogo permanente con el cuerpo de delegados y sabemos cómo la están pasando. Sé que los propietarios de la firma acudieron a Nación a presentar el procedimiento preventivo de crisis para conseguir un subsidio del Estado, pero le rechazaron la petición porque la empresa está en concurso”, explicó el gremialista.

Según manifestó Aolita, hay atrasos en los sueldos y también en los aportes previsionales.

“Tienen hasta los retiros voluntarios atrasados. Y en cuanto a salarios están un mes atrasados. Por eso digo que la situación es muy crítica y que el futuro es negro. Acá hay que recordar que la empresa dijo en su momento que echando una tanda de trabajadores se iba a solucionar; después fue otra tanda y ahora termina siendo la crónica de una muerte anunciada, lamentablemente”.

“Y a nosotros también se nos complica como gremio poder reinsertar a esos trabajadores, porque las empresas del sector atraviesan crisis similares”.