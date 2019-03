Domingo se vestirá de Blanco y celeste, para orgullo de todos los puntaltenses

Por Mikel Iñurrategui / minurrategui@lanueva.com

(Nota publicada en la edición impresa)

"Domingo Blanco es una buena apuesta, lo queríamos traer. Tiene dinámica, pegada, puede jugar en dos o tres puestos".

Así, Lionel Scaloni, el entrenador de la Selección Argentina, explicaba una de las grandes sorpresas en la lista de convocados para los dos amistosos venideros, los únicos que habrá antes de la Copa América.

Domingo Felipe Blanco figura en la nómina de 31 jugadores que alegró a muchos en Punta Alta y Bahía Blanca.

El nativo de Río Grande y puntaltense por adopción (se radicó al año y medio), tiene 23 años y mide 1m67, se formó en Rosario Puerto Belgrano y Olimpo y es una de las figuras de Defensa y Justicia, tras llegar a préstamo desde Independiente.

“La verdad que me sorprendió. Me dijo que estaba muy feliz, que no lo podía creer. Le dije que lo disfrute y le meta para adelante, que lo mejor está por venir. Es un pibe bárbaro, se merece todo esto”, le contó Fernando Berón a La Nueva.

Berón es coordinador de las Inferiores de Independiente y quien dio el visto bueno para que Mingo y Ezequiel Vidal llegaran de Olimpo al Rojo, donde los dirigió en Reserva.

“Gustavo Papucci, que era su representante, me mostró un video de él y del Pulga Vidal. Lo vi y di el 'OK' por los dos. Mirando el video me acuerdo que le dije 'este es un atrevido', porque había hecho un gol, después de gambetear a varios, y lo había festejado de manera muy particular”, argumentó Berón.

El entrenador Daniel Faur, quien llevó a Domingo a Olimpo, contó el detrás de escena de ese gol.

“El profe le dijo algo así como que en ese partido todos hacían goles menos él. Me acuerdo que al rato la agarró en el campo nuestro, se pasó hasta al arquero, hizo el gol y vino a festejárselo al profe. Ya te dabas cuenta que era distinto. Pero el fútbol es suerte también... Él a la suerte le metió mucho esfuerzo; es un pibe muy humilde”, contó Faur, quien dirigió a Mingo en categorías formativas y en la Primera de la Liga del Sur en Olimpo.

En 2010, el camino de Blanco se cruzó con el de un hermano que le dio la vida y el fútbol: Ezequiel Vidal, el pibe de Grünbein que hoy es uno de los abanderados del equipo bahiense.

“Compartimos muchos partidos juntos, acá en Olimpo y en Independiente. Por eso la alegría es inmensa para mí y mi familia, que lo conocen bien a Mingo. Cuando llegamos a Independiente nunca pensamos que alguno iba a llegar a la Selección. Gracias a Dios, Mingo pudo demostrar y ganarse un lugar”, admitió la Pulga.

“Me acuerdo que no les tocó arrancar jugando, porque recién llegaban y venían de otro fútbol; era un salto grande para ellos. Pero terminaron los dos de titular, en un nivel muy alto y después saltaron los dos a Primera. Yo los cargaba porque estaban todo el tiempo juntos. Fue muy bueno que hayan venido los dos, porque de esa manera se hace mucho más llevadero el tema del desarraigo”, contó Berón.

En su paso por el equipo de Avellaneda, Domingo fue campeón de la Copa Sudamericana 2017, aunque no logró tener continuidad (ver aparte). Algo que encontró y con creces, en Defensa.

Vidal y Mingo, una gran amistad gracias a la pelota.

“En Defensa sumó minutos y le vino bárbaro lo bien que juega el equipo, porque se puede lucir mucho más. Seguramente va a volver y ojalá pueda romperla en Independiente”, se ilusionó el coordinador del Rojo.

“Ahora se valora mucho todo el esfuerzo que se hace día a día y el estar lejos de la familia, que es muy feo. Por eso él debe estar agradecido y contento por el esfuerzo de su familia en todo este tiempo”, entendió Vidal.

Su fútbol generó elogios, cuando empezó a asomar, por parte de Ricardo Bochini y, hace unos días, le valió la felicitación de Carlos Tévez en pleno partido.

Acaso, esos gestos fueron señales de lo que vivirá Mingo en pocos días: entrenar -y quizás- jugar al lado de Lionel Messi.

“Va a ser una experiencia única, la tiene que aprovechar y aprender de todos esos grandes jugadores que va a tener al lado”, apuntó Fernando Berón.

“¡¡Uuufff qué lindo debe ser!! Ojalá le vaya muy bien y pueda mantener ese nivel, así sigue jugando varios años en la Selección, para manguearle algunas cositas de la Selección y entradas para ir a verlo ja, ja. Desde acá estaremos atentos a lo que haga Mingo”, cerró Vidal, el amigo que vio crecer al jugador de Selección.

Números y la frase del ídolo máximo de Independiente

En Olimpo. Domingo disputó 81 partidos en el aurinegro, 35 encuentros fueron por la Liga del Sur, en los que anotó cuatro goles (dos a Comercial, uno a Bella Vista y otro a Libertad). Los 46 cotejos restantes fueron en la Reserva de AFA, en la que no logró festejar ningún gol.

Debut en la Liga. Su estreno en la Primera de la Liga del Sur fue el 4 de agosto de 2011, en el empate 1-1 ante Tiro Federal, en cancha de Sporting. Aquella tarde, Mingo ingresó por Juan Manuel Abaca.

En la elite. Su bautismo de fuego en la Primera división del fútbol argentino se dio en Independiente, en el triunfo ante Vélez por 2 a 0, como visitante. El DT Mauricio Pellegrino lo hizo ingresar por Claudio Aquino. En total, jugó 12 encuentros en la primera del Rojo.

En el Maracaná. Mingo integró el plantel de Independiente que salió campeón de la Copa Sudamericana, en 2017, de la mano de Ariel Holan. Es más, disputó dos encuentros en aquella edición: ante Alianza Lima (fue titular) y frente a Nacional de Paraguay (ingresó por Lucas Albertengo). En la final, ante Flamengo, Mingo viajó con la delegación y se llevó un recuerdo imborrable.

En el Halcón. A mediados de 2018, Blanco llegó de Independiente a Defensa y Justicia a préstamo y sin opción y fue una de las elementos principales para Ariel Holan. Hasta el momento, suma 20 partidos jugados y aún no anotó goles.

Si lo dice el Bocha. "De los pibes, el que más me gustó fue Domingo Blanco. Tendría que haber jugado más. Tiene muchísimas condiciones", había dicho Ricardo Bochini en enero de 2017.