Los petroleros pasaron un verano muy positivo, pero se preparan para un año intenso

Anticipando un año difícil para negociar recomposiciones salariales y paritarias, pasado mañana se realizará en la Federación Argentina Sindical del Petroleo , Gas y Biocombustibles una reunión de secretarios generales de todo el país, de la que tomará parte Gabriel Matarazzo, en su doble rol de secretario de Hacienda de esa institución y líder de los trabajadores de nuestra ciudad.

“A partir de ahí se hará un análisis de cada sector y se delinearán las estrategias a seguir. Básicamente tenemos que determinar cuán atrás quedamos con la inflación y en base a eso iniciar las negociaciones”, señaló Matarazzo.

Y añadió: “En líneas generales, la recomposición que seguramente habrá que pedir es del orden del 10%. Hay algunos sectores que quedaron cerca del 47% y otros un poco más alejados. Por lo tanto, las primeras reuniones serán para limar esa diferencia”.

El secretario general del sindicato que tiene sede en 9 de Julio 551 de nuestra ciudad intuyó que muchas empresas pretenderán olvidar la diferencia que se originó en 2018 a causa de la inflación.

“Seguramente van a querer negociar la paritaria 2019 sin recomponer los salarios de 2018, por lo cual no van a ser sencillas las negociaciones. El Gobierno quiso marcar la cancha en este aspecto con la negociación con los docentes al ofertar un aumento para 2019 y olvidarse de lo sucedido en 2018. Nosotros no vamos a resignar ni un solo centavo de lo anterior. Pretendemos arrancar 0 a 0. A algunas empresas se les va a complicar más que a otras, pero no podemos seguir resignando poder adquisitivo”.

“En los años que no había tanta inflación, no era tan complicado, porque la diferencia de porcentajes no era mucho y no modificaba la economía de cada sector. Hoy es distinto”.

Matarazzo también se refirió a las diferencias que viven los distintos sectores que agrupa el gremio.

“Hay mucha desigualdad entre los sectores. Por ejemplo, el de gas licuado atraviesa un período muy negativo; en lo referente a refinería está bastante equilibrado, mientras que el sector de producción de petróleo se ve favorecido por lo que sucede en Vaca Muerta y en Mendoza, donde hay buenos augurios por las inversiones anunciadas”.

A su vez, tras las medidas de fuerzas tomadas a fines de diciembre que paralizaron a tres empresas de biocombustibles (Bio Bahía, Bio Ramallo y Bio Junín), se llegó a un acuerdo parcial.

“Acordamos un 10 por ciento más de aumento en enero, por lo que alcanzamos un 35-36 anual. Por como venía el panorama, creemos que fue una negociación muy positiva”.

A nivel general del sector, Matarazzo consideró que será un 2019 con muchos sobresaltos.

“No considero que 2019 vaya a ser un buen año. A algunos sectores la crisis no los afectará demasiado y a otros, como el del gas licuado, con ciertos riesgos, que podrían derivar en achique de personal. A su vez, este presente del país nos obliga a negociar paritarias en forma parcial. No se puede acordar nada por más de un trimestre y sí o sí con clausula gatillo para ir ajustando periódicamente”.

Y agregó: “En lo personal, no coincido en las estimaciones de una inflación baja para este año. Ya le erraron por mucho el año pasado y no hay nada que me haga pensar que éste vaya a ser diferente. En enero hubo una inflación del 3 por ciento y dicen que febrero será más alta aún”.

Matarazzo también se refirió a la tranquilidad que se vive en la refinería Elicabe de nuestra ciudad.

“Está por comenzar una parada importante para realizar mantenimiento en la planta, lo cual nos lleva a pensar que la empresa está pensando en crecer y mejorar. Después de un inicio muy comprometido, la refinería está trabajando bastante bien”.

Un verano positivo

Por su parte, Paul Giusia, protesorero del sindicato de Petroleros en nuestra ciudad, remarcó el muy buen funcionamiento que tuvieron la Escuela de Verano, la temporada de pileta en el predio de Rodríguez al 5000 y la Colonia de Vacaciones de Monte Hermoso.

“En el predio fue un verano excelente. La colonia de Verano funcionó muy bien, con más de 400 chicos entre los dos turnos. Se ha trabajado muy bien, con campamentos que permitieron disfrutar a pleno el complejo. Incluso, el viernes se celebró una fiesta de cierre con todas las familias”.

--¿Y la pileta?

--Fue muy requerida por los afiliados mayores. Los fines de semana tuvimos más de mil personas de promedio. Es un predio que está muy bien cuidado y al que se le pone un esfuerzo enorme para mantenerlo así. Suponemos que lo mantendremos abierto un par de fines de semana más. Lo vamos a ir evaluando de acuerdo a las temporadas y a la afluencia de gente.

“También el salón de fiestas también fue muy utilizado. Se han festejado muchos cumpleaños este verano”.

--El broche de oro fue el inicio de los trabajos de pavimentación.

--Ya comenzó la obra y creemos que a mitad de año estará lista. Ya se realizó el cordón cuneta y se inició la compactación del suelo. Además, se decidió encarar la tarea de asfalto en la calle lateral al terreno que tenemos enfrente del predio.

“Aprovechamos que el Dow Center realizó una parte desde la rotonda de Cabrera y Alfonsín para unirnos y hacer los 200 metros que faltaban hasta llegar a la puerta del predio. El verano próximo esperamos tener más afluencia, ya que no habrá que tomar más calles de tierra para llegar. Es una comodidad más para los concurrentes. Hace muchos años que veníamos analizando el tema y en esta ocasión se dio la oportunidad”.

--¿Y cómo fue la temporada en Monte Hermoso?

--La verdad que superó las expectativas. Fue una de las mejores temporadas desde que tenemos la Colonia de Vacaciones. El grado de ocupación, desde el 20 de diciembre, rondó el 90 por ciento. Enero y febrero han sido muy parejos en ese sentido y lo que más nos gratifica es que vinieron muchos afiliados de la región.

La colonia de vacaciones, ubicada en Río Asunción 129, estará abierta hasta después del fin de semana de Semana Santa.

“Los precios son absolutamente accesibles. Aún así se puso en marcha un plan de financiación para aquellos que no podían abonar sus vacaciones”.

--¿Estimás que el alto grado de ocupación se debió a los servicios que brinda o fue por efecto de la crisis?

--Se combinaron las dos cosas. La colonia brinda servicios excelentes a muy bajo costo. Tiene muchísimas comodidades para disfrutar Monte Hermoso a pleno.

--¿Qué se viene en lo social?

--Ante el inminente inicio del ciclo lectivo haremos una ayuda escolar, mediante un voucher de compra en una librería de nuestra ciudad. Eso se hace a través de la Mutual del sindicato. Se entrega tras la presentación del certificado de escolaridad y el servicio se habilita ni bien arrancan las clases. La otorgamos desde la primaria hasta universitarios.