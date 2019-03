Saavedra: volvieron a marchar para para pedir la detención del periodista acusado de abuso

Por tercer día, el viernes 1 de marzo, los vecinos de Saavedra se manifestaron frente al domicilio del periodista Pablo Daniel Peralta, quien está acusado de "abuso sexual gravemente ultrajante y corrupción de menores" pidiendo su detención.

Algo más de sesenta personas se congregaron frente al domicilio del titular de la FM Frecuencia Zero y el sitio web Ciudadnoticias.com en la calle 25 de mayo 131, de Saavedra.

La vecina Micaela Coronel denunció que al acompañar a la persona abusada el personal policial de la Comisaría 2° Saavedra no tomó la denuncia.

"Esto no puedo volver a pasar, como pueblo tenemos que apoyar. Hay que darle un corte definitivo. Yo voy a estar apoyando, voy a seguir apoyando a esta nena menor de edad y a su familia y de acá no me mueve nadie ni siquiera un Comisario", recordó.

Puso al tanto lo que pasó y que no "es ajeno a Saavedra, lo que viene pasando con un montón de menores de edad".

Coronel dijo lo que pasó cuando "nos presentamos el domingo con la menor a la una de la madrugada pensando que la denuncia se iba a tomar, que iba a ver una respuesta efectiva. El accionar de la policía sería haber llevado a la menor y a la adulta que la acompañaba a la Comisaría de Pigüé. Lamentablemente eso no pasó, estuvimos hasta las 3.30 de la madrugada. Hubo muchos revuelos y no se llevó a cabo. En un momento era que la denuncia la tome un oficial, obviamente por el caso de gravedad y horror que había pasado esa nena no se sentía cómoda con un hombre y pensé que iba a ver una mujer y no lo hubo. Estuvimos hasta las 3.30 y la denuncia no fue tomada. Nos retiramos de la comisaría (Saavedra) y la respuesta fue que fueramos al otro día y que se radica la denuncia".

Micaela pidió que los vecinos se enfocaran en la gravedad que pasaron los nenes y que esta situación no puede quedar impune.

"En las dos marchas que se hicieron me mantuve al costado, en ningún momento hable. Lo que pasó en la Comisaría es que no se han tomado denuncias, soy testigo de como maltratan a la persona que va con violencia y viviendo situaciones horribles y que las denuncias no se toman. Saavedra se tiene que levantar y los efectivos deben trabajar. Que hubiera pasado , quien respalda a esa criatura nadie. Sé que hay personal de la Comisaría que se preguntaron y se horrorizaron en tener que saber que no podían hacer nada y los entiendo, los comprendo, los admiro, se quedaron mal, lloraron. Ya lo viví, con quienes están viviendo situaciones de m..... y con los chicos no se mete nadie. Aca ya está, la Comisaría de Saavedra no va a volver a cometer un grave error como cometieron. No va a volver a equivocarse y creo que si tienen que llevar a los chicos a la Comisaría de la Mujer se tienen que poner lo que tienen que poner y llevarlos", graficó Micaela Coronel en el inicio de la marcha.

La marcha de calle 25 de mayo tomó por Chacabuco para desembocar en la Avenida Cornelio Saavedra pasando por Alberdi, Maipú hasta llegar a la zona de la Plaza Adolfo Alsina frente a la Comisaría Saavedra en calle San Martín.

Se encontraba allí el titular de la Policía Distrital comisario Diego Larrea con un grupo de efectivos policiales.

Pidieron y corearon el nombre de Marina Lara quien es la fiscal que entiende en este caso.

Se informó que se elevara un petitorio por parte de los vecinos de la comunidad pidiendo una entrevista con la fiscal Lara.

Lo mismo sucederá con la Comisión de Fomento de Saavedra.

Se apreció la presencia de su titular Raúl Isidro y se enviará una comunicación al juez doctor Mercuri y a la fiscal Lara.

"Marina Lara es quien tiene que decidir y pidiendo justicia por estos chicos", aclaró Coronel.

Al llegar a la dependencia policial dijo Micaela Coronel que haya una respuesta.

"Sí el personal hace su labor que sea constructivo cuando se acerca una menor de edad. Pongáse en el papel de madre, hermana, sí les hubiera tocado a ustedes. Sí fueran ustedes (por la policía) le hubiera tocado, no dejemos que un niño sea tocado. Porque todos fuimos niños, todos pasamos situaciones horribles o no. No nos vamos a mover de esta marcha", expresó Coronel.

Los vecinos aplaudieron diciendo:"los niños no se tocan".

Otros mensajes

La ex titular de la Comisión de Fomento, Marta Ferrero dijo refiriéndose a Micaela Coronel que "no te vamos a dejar. Que esta gente de esta calaña esté viviendo con nosotros. Necesitamos gente buena, los malos que se vayan, a la cárcel. Nosotros que somos los buenos nos tienen que proteger" dijo dirigiéndose a la policía.

"Nos tienen que ayudar, no dejarnos a la deriva. Sí me hubieran encontrado a mí, soy una ciudadana saavedrense yo me los hubiera cargado en el auto y me los hubiera llevado a la Comisaría de la Mujer de Pigüé y sino a la de Tornquist, a la de Puan y alguien me iba a escuchar. No podemos mandar para la casa, no sé quien estaba de turno ni me interesa pero lo miraría de muy mal manera. De ahora en más estén con la gente que los necesita. Nosotros los necesitamos a ustedes- los policías- no nos saquen el cuerpo por favor", señaló Ferrero.

Otro de los vecinos Luciano Paz dijo sentirse "muy enojado, porque dicen que está suelto (por Pablo Peralta)." Se preguntó ¿dónde está la justicia? "Somos pobres, no tenemos plata y ellos tienen todo los apoyos porque están con los políticos".

Petitorio

Nosotros "vamos a hacer un petitorio y que la gente lo firme.

Yo voy a llamar por teléfono a la fiscal, me atenderá o no será cuestión de ella.

Vamos a tratar de conseguir una audiencia, vamos a llevar el petitorio en mano y que pueda escuchar al pueblo, en definitiva es a quien tiene que escuchar.

...Conocemos la situación que se estaba viviendo en ese hogar", señaló la vecina Marta Ferrero.

Comisario Larrea: "Siempre hemos escuchado el reclamo".

El titular de la Policía Distrital comisario Diego Larrea dijo que "siempre hemos escuchado el reclamo de ustedes.

Todo lo que está puesto está disposición de la justicia se elevó y en lo que se refiere que no se tomó la denuncia se hicieron los informes correspondientes y están elevados a la superioridad policial.

Queremos que tengan la contención que necesitan y la respuesta del lado de la justicia tendrá que actuar a su tiempo y en su forma", dijo el jefe policial.

Micaela Coronel le consultó sí Larrea tenía hijos y sobrinos respondiendo afirmativamente el Comisario.

"Con todo el respeto que me debe sí hubieran sido sus hijos la situación hubiera sido otra y me consta porque lo viví", dijo la joven.

"La justicia tiene sus tiempos y creo que van a resolver de acuerdo a las pruebas que tienen", dijo Larrea.

"El personal (policial) tiene que tener los huevos puestos para resolver las situaciones que se presentan", argumentó Micaela.

"Me equivoqué con la justicia, hoy vuelvo a confiar en ustedes- le dijo a Larrea- y espero que esté cambie", señaló Coronel ante los aplausos de los vecinos. (Agencia Saavedra)