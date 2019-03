Saavedra: marcharon para pedir la detención del periodista acusado de abuso

Vecinos de Saavedra se manifestaron hoy por segunda vez para pedir la detención de Pablo Peralta, el periodista acusado de abuso sexual y corrupción de menores.

El acusado estaba internado en el área de psiquiatría del Hospital Municipal de Pigüé, pero fue dado de alta y estaría alojado en la casa de un familiar de esa ciudad.

Los manifestantes marcharon frente al domicilio de Peralta, 25 de Mayo al 100, bajo la custodia policial.

Entre las autoridades que asistieron estaba el Delegado Municipal Luis Gribaldo, la concejala Natalia Santos. También marcharon jóvenes, madres con sus niños y personas de todas las edades.

La manifestación, que duró poco más de media hora, fue pacífica, con redoblantes, tapas de ollas y aplausos.

En la puerta de la casa se colocaron diversos carteles: "Basta de callarnos", "los niños no se tocan, no se violan, no se matan", "tu hora ya llegó", entre otros.

Una de las vecinas participantes de la manifestación se entrevistó con integrantes de la Comisión de Fomento para solicitar la intervención.

Consultada por La Nueva., una de las voceras del fomentismo informaron que este viernes se reunirán y que prepararán un escrito con la idea de entrevistarse con la fiscal Lara, a cargo del hecho.

En un momento los presentes dijeron "tenemos la 19", en alusión a la Unidad Penitenciaria ubicada en Saavedra como un signo de pedir la detención de Pablo Daniel Peralta, situación que hasta el momento del encuentro no se concretó.

Este viernes a las 19:30 se invita a concentrarse nuevamente en el mismo lugar y al concluir se marchará hasta la Comisaría 2° para solicitar a la justicia la detención de Peralta, quien está acusado de "abuso sexual, gravemente ultrajante y corrupción de menores".

La causa en encuentra en el Juzgado de Garantías N° 2 a cargo del Doctor Guillermo Mercuri con fiscalía N° 14 de la Doctora Marina Lara. (Agencia Saavedra)