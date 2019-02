Saavedra: marcharon pidiendo justicia por el caso de un periodista acusado de abuso

Casi un centenar de vecinos se manifestaron en las últimas horas frente al domicilio de un periodista de Saavedra acusado de abuso sexual y reclamaron que la justicia actúe en forma rápida.

El hecho fue denunciado días atrás por una menor de edad y es investigado por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 14, a cargo de la fiscal Marina Lara.

En el caso se encuentra imputado Pablo Peralta, quien es propietario de una radio FM y un sitio web de noticias.

El hombre permanece internado desde el momento en que la noticia trascendió, ya que habría sufrido una indisposición y fue derivado al área de psiquiatría del centro asistencial municipal saavedrense.

Las personas que tomaron parte de la manifestación portaban pancartas o carteles con frases como "basta de callarnos"o "justicia, los niños no se tocan, no se violan, no se matan".

"Estamos acompañando el reclamo de la sociedad que pide justicia. Los vecinos piden que el juez se expida cuanto antes en la detenciòn. Venimos a escuchar, esto es pacífico, se reclama justicia y nada más. Hablé con autoridades policiales diciéndoles que esto es pacífico", dijo el delegado municipal Luis Gribaldo.

Trascendió que esta tarde, a partir de las 19, se realizará otra movilización. (Semanario Reflejos y Agencia Saavedra)