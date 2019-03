Parte de la Generación Dorada se metió en la cancha de los Spurs

Durante el entretiempo, hubo siete jugadores de la Generación Dorada que contaron alguna anécdota con Manu.

Estuvieron Fabricio Oberto, Luis Scola, Andrés Nocioni, Pepe Sánchez, Alejandro Montecchia, Gabriel Fernández y Pablo Prigioni.

“Cuando me tocó ir a un cardiólogo por un problemita que tuve en el corazón, lo primero que pensé fue en llevar a Manu, porque sabía que después de las dos primeras preguntas me iba a quedar sin preguntar. Y dije: ¿Quién va a ser la persona que le haga 15 preguntas más al cardiólogo para asegurarme que esté todo bien? Y Manu estaba al lado mío y habló casi media hora más con el médico. Eso define lo que Manu puede hacer para sumar y lo que me ayudó a mi en mi vida personal”, contó Oberto.

Cuando le tocó el turno al Puma Montecchia, recordó las dos veces que, jugando en Italia, le prestó un cortaplumas, apuntándole que era muy filosa.

“La primera vez se la presté y se cortó; la segunda, otra vez... La tercera vez que me lo pidió, no se la presté porque se iba a arruinar la carrera”, contó el bahiense.

Pepe Sánchez, en tanto, se unió en una anécdota con Gaby Fernández.

Ellos definen a Manu como El Elegido.

“En uno de los tantos vuelos con la Selección el avión empezó a moverse, subía y bajaba, lo miro a Pepe y le digo: 'Pepe, esto se cae'. Y me respondió: 'No Gaby, tranquilo que está Manu en el avión, je'”, dijo Fernández.

“Lo más interesante -agregó Pepe- es que eso muchas veces también lo dijimos en la cancha. Cuando no sabíamos para dónde ir, mirábamos para el costado y decíamos: 'Bueno, está Manu'”.