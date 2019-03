Así fue el encuentro entre Lanata y el bahiense "Capocha"

Anahí González

agonzalez@lanueva.com

"Me preguntó sobre el deporte, la familia, el estudio, los momentos más lindos. También me preguntó sobre la muerte, y un par de temas más que nunca había tocado y tuve que empezar a improvisar ", contó Lucas Alaniz, alias Capocha, el destacado bahiense que fue entrevistado ayer por Jorge Lanata para su programa Hora 25, que se transmitirá de lunes a viernes, a las 22, por TN.

La historia de vida de Lucas, su fortaleza, su espíritu pro activo y capacidad de sobreponerse a las dificultades, conmovieron a la ciudad y ahora tendrá la oportunidad de que lo conozca el país entero.

"Estoy muy contento porque me sentí muy cómodo, fue muy suelto el programa. Cuando se apagaron las luces, él -por Jorge Lanata- quería mas y para mí eso es súper positivo", contó el joven que nació con huesos de cristal -sufre fracturas espontáneas y deformaciones óseas- por una enfermedad.

Eso no le impidió recibirse de periodista en un instituto terciario y estudiar Licenciatura en Administración en la Universidad, además de tener un programa de radio, un blog, muchos amigos y viajar por le mundo con su familia.

"La verdad que no sé bien cuanto duró, aproximadamente entre 40 y 45 minutos. A Lanata no lo vi antes. en el programa él va a explicar por qué. Todo comienza cuando él entra en el estudio, luego entro yo y ahí ya empezamos a conversar y hubo varios temas", dijo.

Lucas comentó a La Nueva. que algunas respuestas que le dio sobre el deporte sorprendieron al periodista de Hora 25.

La Nueva. lo entrevistó el año pasado, en el marco de haberse convertido en uno de los diez jóvenes sobresalientes de la provincia de Buenos Aires, elegido por la Cámara Junior Internacional (JCI por sus siglas en inglés), una comunidad de ciudadanos de entre 18 y 40 años que tienen como objetivo y propósito crear un cambio positivo en el mundo.

"Al final le pregunté a Lanata si se había sorprendido al conocerme, por lo que le habían contado sobre mí, y me dijo que sí", relató.

"Me fue demasiado bien, no sabía con lo que me iba a encontrar. No estuve nervioso, pero no era fácil", relató.

El programa probablemente se emita el jueves, aunque aún no fue anunciado oficialmente.