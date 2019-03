"Creo que ya tengo la confianza de los mayores", dijo Caio, el base de Bahía Basket

Por Fernando Rodríguez / ferodriguez@lanueva.com

Enviado a Río Gallegos

La ausencia de Facundo Corvalán obliga al técnico Sebastián Ginóbili a utilizar más tiempo a Caio De Souza Pacheco, inclusive, saltó como inicial en el último partido frente a Obras, decisión que probablemente se repita esta noche, cuando Bahía Basket visite a Hispano Americano, desde las 21.

El brasileño de escasos 19 años, ha mostrado personalidad y atrevimiento.

"La ausencia de Facu me genera más responsabilidad, pero no me pesa. Creo que puedo tomar la oportunidad", señaló.

Caio tiene, por naturalidad, un juego vertiginoso; de un solo ritmo.

"Lo más importante a mejorar a corto plazo es la pausa, no correr todo el tiempo, tomar buenas decisiones y poner a cada uno en el lugar que tiene que jugar", enumeró.

De todos modos, está rodeado de jugadores que lo apuntalan.

"Creo que ya tengo la confianza de los mayores", entendió.

