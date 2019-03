Jatip: "La carga de Bahía tiene que ser para camiones de Bahía"

Con motivo de la inauguración de las flamantes aulas con un simulador virtual de camiones de última generación, el presidente de la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Carga (CATAC) dialogó con La Nueva. sobre un problema que tiene a las cuatro cámaras bahienses de camiones muy preocupadas.

“Inauguramos un centro de capacitación –está ubicado a metros de la rotonda de la Ruta 3 y Pedro Pico-- donde los choferes en menos de ocho horas podrán hacer cursos de capacitación, y allí mismo instalamos un simulador de última generación para los choferes que se inician”, explicó Ramón Jatip, titular de Catac.

Pero más allá de la inauguración de las oficinas de la poderosa confederación, que en nuestra ciudad nuclea a la Cooperativa de Volcadores, Cooperativa La Rotonda, Cetratoba y al Centro de Transportistas de Cargas, el dirigente y empresario insistió con un problema que se está dando hace tiempo en la ciudad y alertó la necesidad de que la Municipalidad tome cartas en el asunto.

Ramón Jatip (derecha), presidente de CATAC.

“Las cargas de Bahía se las están llevando camiones de afuera, que hacen el 'viaje de vuelta' al 50 % de los costos y eso perjudica considerablemente a la ciudad. Tenemos que apostar al 'compre local', nosotros como Conferedación estamos recibiendo constantemente quejas por parte de las cuatro cámaras que tenemos en la ciudad, y esta vez, a diferencia de otras en que nos fuimos con respuestas para dejarnos contentos, queremos una solución de verdad”, sostuvo Jatip.

“Bahía tiene el mayor potencial de carga, tiene por mucho el mejor parque automotor del país, porque sus unidas son diversas y super modernas, gracias al esfuerzo de sus empresarios, y no puede ser que lo producido en Bahía se lo estén llevando camioneros de otros lados”, lamentó el empresario porteño.

“Y ojo, porque esto incluso lo digo en desmedro de mis propios intereses como empresario, pero a mí me daría vergüenza llevarme con mis camiones de afuera la carga de camiones que están asociados a nuestras cámaras. Es muy necesario que la Municipalidad intervenga, que nos ayude, nosotros pondremos todo lo que esté a nuestro alcance a su disposición, pero no se puede seguir así porque Bahía está perdiendo mucha, mucha facturación por esta situación”, agregó.

“Además, un dato no menor es que un gran porcentaje de esos camiones que vienen a descargar a Bahía y en vez de volver vacíos se llevan lo producido en Bahía a un menor costo, no tienen sus papeles en regla, y hasta sus choferes no tienen registro. Si son de afuera no compran el combustible acá, las cubiertas, etc, etc. Yo imagino que lo que facturan los camiones y los camioneros es muy representativo dentro del total de la ciudad, y dejar que se precarice esto sería una lástima para todos”.