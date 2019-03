Los edificios escolares de la zona están listos; las clases, en duda

Agentes informativos

“En el 80 % de las escuelas hacemos obras de prevención y cuidado de nuestros alumnos. Apuntamos a que sean seguras y por eso se agudiza la mirada”, dijo Susana Previsdómini, presidenta del Consejo Escolar de Coronel Suárez.

“Nos llegaron $ 5 millones para invertir en el tendido de redes eléctricas y de gas, además de filtraciones en los techos. Se revisaron las instalaciones de gas, los planos, cada artefacto; es algo que nunca está de más”, agregó.

En cuanto a lo realizado y concretado por estos días, en la Escuela 8 de Huanguelén se efectuará una obra de gas por más de $ 400.000, se cambiaron chapas en los techos de la centenaria Escuela 1 y de la Escuela 2 en donde, además, se adapta un espacio para poder abrir otro primer grado”, contó.

En la Escuela 11 de Coronel Suárez se hicieron ampliaciones y veredas.

“Las escuelas rurales también se están acomodando, como la de Estancia Lolen, donde se cambiaron los pisos, un pedido largamente anhelado por los docentes”, indicó.

“Nos ha oxigenado mucho el Fondo Educativo en obras importantes y, como siempre, destacamos el trabajo incansable de las cooperadoras”, dijo.

En cuanto a las obras inconclusas, una de las obras más esperadas, que tuvo distintas interrupciones, es la ES 5 de Santa Trinidad, que aún no se termina y que comparte edificio con la primaria. “En la misma situación está el Jardín de Infantes del barrio Rosario. Son obras importantes, de más de $ 18 millones”, finalizó.

Valeria Etchegaray, presidente del Consejo Escolar de Guaminí, dijo que, si bien todas las escuelas tienen algún problema, que no condicionan el inicio del ciclo, han trabajado muy bien con el 40 % del Fondo Educativo que, por un acuerdo entre la Provincia y el Municipio, se destina a infraestructura. En cuanto a obras culminadas, citó a la EP 32 de Garré.

“Ahí cambiamos la instalación eléctrica y casi todo el techo, más pintura y otras refacciones, como cambio de ventanas. También culminamos la instalación eléctrica nueva del CC de Bonifacio”, dijo.

Respecto del CC 802 de Guaminí, donde existe una pérdida de gas, su reparación se terminará en los días venideros.

“Sí tenemos en grave estado los techos de la EP 1 de Guaminí, donde ya estuvo un especialista para ver qué se necesita. Eso no lo podemos hacer nosotros (CE), porque son costos muy elevados. Lo estamos hablando con el intendente (José Nobre Ferreira)”, indicó.

Desde el distrito de Tornquist se aseguró que no hay problemas para el inicio de clases. También que, desde que asumió esta gestión, el 50 % del fondo de infraestructura está a cargo del CE, que se encarga de darle respuesta a todas las instituciones educativas diariamente.

Las obras que se realizaron durante el período de vacaciones fueron en los sanitarios de la EP 1 y la J.909/ EP N°3; la reparación de cubiertas y recambio de cielorrasos en la EP 24; refacción de sanitarios de la EEE 501; reparación de cubiertas, recambio de cielorrasos y pintura de la EP 12 y EP 13, con reparación de cubiertas, recambio de cielorrasos y pintura y reparación de cubiertas, recambio de cielorrasos de la ES N°4.

Tareas en el laboratorio de la Unidad Académica Ernesto Tornquist.

También que se está trabajando en la refacción de Laboratorio de la Unidad académica, en la obra de gas de la J 903 y CEPT N° 12 y la refacción sanitarios de la EP N°24 y la J. 904.

Además, como todos los años, se hizo la limpieza de tanques de agua, control de extintores y mantenimiento de calefactores.

“Las escuelas van a estar en condiciones porque el intendente (por Marcos Fernández) siempre colabora y soluciona las necesidades que plantea cada directora durante el año”, dijo Hugo Echeverría, presidente del Consejo Escolar de Monte Hermoso.

“En general estamos bastante bien, aunque con normativas que llegan de La Plata, como es el control de gas en las escuelas, porque no arriban fondos para el control técnico. En estos días vamos a hablar con las direcciones correspondientes”, añadió Echeverría.

“Estamos haciendo arreglos de importancia. Se terminaron de cambiar los techos del Jardín de Infantes 901 y se arreglaron los techos de la ES 1 y EP 2. También se están construyendo los baños para discapacitados, dirección y sanitarios de docentes en la EP 2”, añadió.

Echeverría comentó que tienen en carpeta la refacción eléctrica de la ES 1 y la EE 501. Nos informaron que están aprobados, pero aún no mandaron los fondos”, dijo.

En Villarino, de acuerdo con Andrea Sposetti, titular del Consejo Escolar, desde hace tres años que no hay dificultades con la infraestructura desde el inicio.

“Presentamos 14 proyectos de arreglos de escuelas. La mayoría se concretaron y en la última etapa se trabajó en electricidad. Desde diciembre se invirtieron $ 4 millones”, explicó.

Villarino posee casi 80 escuelas en todo el distrito (15 de ellas rurales), siendo el segundo más grande de la provincia.

La Escuela Técnica de la localidad de Mayor Buratovich, en el distrito de Villarino, está próxima a inaugurarse.

“Se terminó la obra del Jardín 910 de Pedro Luro. Y en abril se inaugurará la Escuela Técnica de Buratovich, que será la única del distrito. Estaba parada desde 2015 y prevé una matrícula de 500 alumnos”, sostuvo Sposetti.

También dijo que se trabajó en la EP 35 de Luro y la ES 9, que es una escuela semiurbana sobre la RN 3.

“Hace tres años que no tenemos dificultades con la infraestructura escolar. Como no tenemos problemas de vandalismo y, si bien siempre hay necesidades, es una ventaja no tener deficiencias por robos, incendios y demás. Cuesta mucho reponer cuando hay siniestros de este tipo”, aclaró.

“En general, las instituciones educativas están en buenas condiciones de infraestructura. En algunas, hubo que realizar intervenciones en las cubiertas de techos”, sostuvo Mirian Philipp, presidenta del Consejo Escolar de Saavedra.

Si bien durante todo el año se realizaron tareas en general, en la EP 7 de Goyena hubo una refacción cubierta de techo por $ 1.631.644,19; en la Escuela 14 se recuperó la cubierta de techo por $ 863.948,453 y en la EP 9 de Dufaur se pintó el exterior del edificio por $ 100.000.

Las obras pendientes de culminación son en la EP 5 (cubierta de techos y refuncionalización de baños); EES 2 (culminación del edificio nuevo); Escuela de Educación Especial 501 (refacción de techos); Centro de Formación Profesional 401 (terminación del aula-taller); EP 9 (refuncionalización sanitarios); CEF 83 (colocación del cielorraso) y EP 18/ JIRIMM 2 (culminación obra).

Se ha considerado prioritaria la culminación de la obra del nuevo edificio de EES 2. Se está en trámites de rescisión contractual, lo que habilitaría a una nueva contratación para la terminación de los trabajos faltantes.

“Durante el verano se trabajó en la mayoría de las escuelas del distrito. La infraestructura en general está bien, aunque en algunos establecimientos, incluidos los rurales, hubo que intervenir cubiertas y estuvimos abocados al relevamientos de redes de gas”, dijo Paulo Bykaluk, presidente del Consejo Escolar de Patagones.

“Respecto de obras terminadas, más allá de las intervenciones puntuales en algunas escuelas, estamos culminando las tareas en la vieja casona de la Escuela Spegazzini, donde funcionara el CFI. Los trabajos se retrasaron porque sufrimos un robo, pero ya estamos de nuevo en marcha”, añadió.

En Patagones hubo algunos retrasos por actos de vandalismo, pero las obras pudieron concluirse.

“En un par de meses estaremos inaugurando el edificio de la Escuela 5 de Los Pocitos y culminando el Jardín Maternal de Villalonga”, comentó Bykaluk, tras la inauguración del Centro Educativo Complementario 2 de Patagones.

“Respecto de lo que estamos esperando concretar, el intendente (por José Zara) está gestionando el reinicio de las tareas en el edificio nuevo del Instituto de Formación Docente 25; el SUM de la EEM 202 Islas Malvinas y ya se compró un edificio para concretar el CEC 3 en Villalonga”, detalló.

El inspector de Infraestructura Escolar de Puan, Carlos Moscardi, dijo que tienen necesidades como todos los distritos y que lo están resolviendo a medida que van apareciendo.

“Obras importantes no se han hecho. Pero resolvimos el cielorraso de la Escuela 1, se está haciendo la división con sistema de construcción en seco para tener un aula más en la EET y ya salieron obras, como por ejemplo, ampliación de la EET; una biblioteca en la EEM 2 de Darregueira; un aula y reparación de techo en Bordenave y una reparación en el Centro de Investigación Educativo”, dijo Moscardi.

Tareas de movimiento de suelo para la ampliación del taller de la Escuela Técnica de la ciudad de Puan.

El presidente del Consejo Escolar de Puan, Daniel Ramborger, agregó que en 2018 el CE volcó en obras $ 2.150.000 en gas, luz, agua, proveedores y en mantenimiento en todo el distrito.

“Con todas las necesidades que surgen, allí estuvo presente infraestructura y el Consejo Escolar. Queremos volver a volcar la misma cantidad de dinero, o mucho más, porque entendemos también, que es trabajo genuino. Acá están trabajando proveedores de nuestra localidad o del distrito", dijo.

Con respecto a las obras prioritarias, dijo que son el Jardín 903, que se inició en 2010.

“En Darregueira tenemos una escuela que hay que terminarla. Se inició en 1997 y está parada, pero no es fácil hacernos de recursos", sostuvo.

“En la mayoría de los establecimientos se han realizado intervenciones menores garantizando siempre la seguridad y el confort de los establecimientos”, dijo Diana Barabucci, presidenta del Consejo Escolar de Coronel Dorrego.

Por ejemplo, en los últimos meses se han realizado obras mayores en el CEC 801 (refuncionalización de los baños, cambio de aberturas interiores, instalación eléctrica completa); en la EP 21 ( instalación eléctrica, reparación de membrana, instalación de gas completa, remodelación del cuerpo de baños y pintura general) y en la EES 2 (reparación de cubierta y colocación de membrana en techo, reparación y sellado de aberturas por filtraciones de agua).

También en la EE 501 se reparó la cubierta (membrana) y se ejecutó la primera etapa de la instalación eléctrica, abarcando el sector de las aulas del edificio; se realizó construcción del edificio completo del JIRIMM 5 de Marisol y en la Escuela Agropecuaria 1 se reparó el techo de la residencia, entre otras.

Entre las obras pendientes de terminación, están el CPT 35 (próximo a inaugurar), que se construyó en el exedificio de la Cooperativa Agraria de Aparicio y se encuentra en desarrollo la tercera y última etapa (pintura general). Se invirtieron más de $ 5.000.000.

Construcción de la sede propia del CEPT de la localidad de Aparicio.

Pendientes de realizar se encuentran la instalación eléctrica de la EE 502; la segunda etapa de la instalación eléctrica de la EE 501; la refacción de cocina y comedor en la EP 4 de El Perdido, el cambio de techo y de aberturas en el CEC 801 (ya licitado).

“No hay problemas de infraestructura que impidan iniciar el ciclo lectivo. Las mayores deficiencias las tenemos en la EEST 1, para la cual estamos gestionando un nuevo edificio y en la ES 4, para la cual planteamos una renovación total de la cubierta”, dijo Claudio Kosak, presidente del Consejo Escolar de Adolfo Alsina.

“En diciembre se concluyó el edificio para el CEC 801 Paulo Freire, de Rivera, una obra largamente anhelada y pendiente de terminación está la ampliación de la residencia de señoritas de la EESA 1 Dr. Bdo. de Irigoyen, de Rivera”, añadió.

En cuanto a las obras prioritarias que aún no se han iniciado, están la construcción de edificio para la EEST 1; la renovación de cubierta en la EES 4 y la construcción de 2 aulas en el JI 901 de Carhué.

Prioridades en Pringles

“Lo que se hizo durante el verano fueron obras de mantenimiento menores para que todo esté en condiciones”, dijo Natalia Pereyra, titular del Consejo Escolar.

El año pasado se pudieron finalizar con recursos del Fondo Educativo como, por ejemplo, reparación de la red de gas en la ET; gas de las EP 17 y 3, así como las obras de electricidad en la ES 5 y EP 17. Otras obras que se hicieron fueron la cubierta de la EP 19, y la perforación y colocación de bomba en la EP 14.

En cuanto a obras pendientes, Pereyra agregó: “Tenemos la electricidad de la Unidad Académica, que está en un 95 % de avance, y el gas de allí, que está en un 50 % pero que no implica riesgo de seguridad, ni tampoco de inicio de clases”, contó.

Hay una obra que se considera prioritaria y que, aún, no se inició: la remodelación de el Jirimm 3 de La Legua. Se busca remodelar la casa contigua a la escuela primaria, para que funcione el Jirimm. Indicó Pereyra que están pendientes obras de gas y electricidad solicitadas a través del Fondo Riesgo Inicio para cuatro escuelas, que aún no han comenzado porque no están los fondos.

Riesgos en Tres Arroyos

Según informó la presidenta del Consejo Escolar, María José Adobatto, la Escuela 54 y la ESE en Arte 1 están en riesgo de inicio a raíz de obras de infraestructura que no se han terminado.

“La primera por la cubierta en el techo. Estamos gestionando su reparación total desde el CE y, además, un aula modular para la segunda escuela”, sostuvo.

Por otra parte, en la Escuela 501 se hizo la refacción y ampliación y se terminaron los baños de la EP 8 y los sanitarios de discapacitados de la ES 2.

La Escuela Secundaria Villa de las Américas, en Tres Arroyos, no se termina.

Respecto de las obras pendientes, Adobatto dijo: “Estamos con una obra rescindida, esperando la licitación de la Provincia, de la ES Villa de las Américas, una de las obras de magnitud que figuraban en el acta acuerdo 2018, con lo cual la Provincia se había comprometido y, por eso, esperamos que se haga”.

Según informó, en la actualidad se están realizando obras de gas, sobre todo de prueba de hermeticidad, que se están haciendo con un fondo que llegó con este destino y que se llama Fondo Correctivo y se hace en todas las escuelas del distrito.