"Las responsabilidades vienen de arriba hacia abajo y hay funcionarios que hoy no están acá"

El exdirector de Parques Municipales, Oscar Abraham, dijo esta mañana que está tranquilo y que confía en que "la Justicia va a dictaminar un fallo favorable en lo que respecta a mí porque no hay muchas pruebas de donde agarrarse".

Abraham es uno de los imputados por la muerte de Daiana Herlein, la adolescente que falleció en 2014 al ser aplastada por un árbol del Parque de Mayo.

"En este debate me enteré de cosas que no sabía... me sorprendió la coima que se pedía [durante el gobierno de Gustavo Bevilacqua]", dijo Abraham.

Y agregó: "[Marcelo] Caramelli [otro de los acusados] se tiene que defender solo, no lo puedo acusar desde acá. El desempeño que ha tenido y los que han declarado han dejado bien en claro cómo se movía y cómo desarrollaba su tarea".

Sobre la posible venta de leña a partir de árboles que se sacaban de espacios públicos y que formó parte del debate, aseguró que no tiene forma de comprobarlo.

Abraham, que se identifica con el peronismo, señaló que todo lo que pasó con Daiana perjudicó ese espacio: "[Los funcionarios] Nos han hecho un daño muy grande a los que abrazamos esta ideología, de hecho no somos gobierno hoy. Pero hay gente muy valiosa, la política no solo se trata de chicanas".

"Creo que las responsabilidades vienen de arriba hacia abajo. Hay funcionarios que estaban sobre mí que hoy no están acá. Pero creo que con algunas declaraciones esto va a seguir", cerró.

El abogado Leandro Aparicio, quien representa a la familia de Daiana Herlein, confirmó esta mañana que van a pedir que se cambie la carátula del juicio de homicidio culposo a homicidio doloso, lo que elevaría las penas en caso de ser aceptado por la Justicia y encontrar culpables a los acusados.

El juicio está a cargo de la jueza María Laura Pinto, titular del Juzgado Correccional Nº 4, y los acusados son los exdirectores de Parques Municipales, Caramelli y Abraham, y el extitular de la Agencia Urbana municipal, Marcelo Lenzi.

Declaración en el juicio

Durante su declaración, apuntó directamente contra el exsecretario privado de Bevilacqua, Martín Laplace, a quien acusó de hablar con el difunto peronista Juan Carlos Mazzón para intentar bajar la causa.

"Mazzón era un armador del peronismo con mucha influencia a nivel nacional", explicó.