Garate: "No se puede ser legislador de la Sexta sin tener presencia política en Bahía"

Maximiliano Allica / mallica@lanueva.com

El diputado provincial Pablo Garate (Frente Renovador) pasó nuevamente por Bahía Blanca para visitar diferentes instituciones sociales y mantener reuniones de carácter político, entre otros, con dos de los principales referentes del peronismo de la ciudad, Marcelo Feliú y Federico Susbielles.

"No se puede ser legislador de la Sexta sin tener presencia política en Bahía Blanca", le dijo Garate a La Nueva.

El diputado insistió en la necesidad de unir al justicialismo de cara a las próximas elecciones.

"Necesitamos una unidad amplia y generosa, sin exclusiones y sin imponer candidaturas. Algunos pilares de esa unidad deben ser una profunda autocrítica dentro del peronismo, porque cometimos muchos errores. Luego, la renovación generacional, quienes tenemos entre 45 y 55 años debemos obligarnos a ser protagonistas de esta etapa que requiere la creación de un modelo económico de producción, trabajo y desarrollo que el actual gobierno no tiene. Luego, decirle a la gente cómo resolveríamos sus problemas actuales y muchos de los que van a quedar. Por último, pero no menos importante, el peronismo necesita un compromiso muy fuerte en la lucha contra la corrupción", sostuvo.

--Habló de unidad amplia y de poner el acento contra la corrupción. ¿El kirchnerismo fue un sistema de gobierno corrupto o un gobierno que tuvo a algunos funcionarios corruptos?

--Un gobierno que tuvo funcionarios corruptos. Como también es cierto que ahora hay funcionarios que debieran ser investigados. El mayor problema de la Argentina es que los corruptos no van presos, hay un sector de la Justicia que se dedica solamente a enjuiciar a los funcionarios cuando se están yendo o llega otro espacio político al poder. Eso limita la posibilidad de controlar seriamente a los gobiernos en ejercicio. Nosotros propusimos crear una Oficina Anticorrupción en la Provincia de Buenos Aires, pero no tuvimos eco.

--¿Y cuál cree que fue el rol de Cristina Kirchner, sobre ese tema puntual?

--La Justicia debe tener la libertad de investigar a quien sea y debe presentar pruebas para condenar. Pero no se puede condenar sin pruebas suficientes. No puedo plantear un resultado de las investigaciones sobre la ex presidenta porque no conozco tan al detalle esas situaciones. No obstante, sí veo que hubo otros funcionarios que cometieron delitos en forma ostensible.

--¿Cómo imagina su participación en estas elecciones? ¿Será candidato a intendente en Tres Arroyos?

--En esta primera etapa del año estoy trabajando para articular la unidad en la Sexta Sección. El rol que le toque a cada uno en lo electoral se resolverá a fines de mayo o principios de junio. Voy a ser lo que deba ser, pero nadie puede ser candidato antes de la construcción del espacio.

--¿En Bahía de qué manera puede aportar para esa construcción?

--Nosotros venimos de un espacio político que tuvo muchas dificultades en 2017 en lo electoral y he intentado emprolijar esa situación, tanto en el trabajo con el concejal Roberto Ercoli como con Fabián Lliteras. Y en este momento sumamos a Claudio Carucci, como relator en la comisión de Reforma Política de la Cámara de Diputados, donde tendrá una gran responsabilidad, pero también tomará protagonismo en las visitas que podamos hacer por los diferentes barrios en Bahía, ya que siempre estamos en la búsqueda de encontrar a las personas que mejor nos representan.

Nuestro espacio tiene la impronta de Sergio Massa, pero también debe buscar la unidad. A mí me encantaría una gran PASO con Massa, Cristina, Roberto Lavagna. Y, en el caso de esta ciudad, cuando se definan las candidaturas esas listas van a tener que contener a todos los sectores.

Puntualmente sobre Carucci, necesitamos que la gente empiece a ver en la política a los dirigentes más creíbles. Me gustaría que el Frente Renovador tome una nueva impronta de representación y en esa idea Claudio tendrá un rol fundamental. Estamos hablando de gente nueva, trabajadora, con valores, que se sepa sentar a hablar con los que tienen ideas diferentes. Esos son nuestros objetivos.