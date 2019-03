Cómo fueron ideados los pictogramas de Tokio 2020 y su evolución histórica

Como parte de los acontecimientos que lanzó Tokio 2020, a 500 días de los XXXII Juegos Olímpicos de verano, el Comité Organizador presentó los pictogramas oficiales.

Se trata de gráficos que identifican a cada deporte presente en la capital japonesa, cuya actividad está prevista del 24 de julio al 9 de agosto del año que viene.

En línea con la promesa de la marca "Innovación desde la armonía", un equipo liderado por el reconocido diseñador japonés Masaaki Hiromura creó los pictogramas de los 33 deportes (50 disciplinas).

Por ejemplo, el básquetbol es un deporte, pero existen dos pictogramas: uno para el básquet convencional y uno para su versión 3x3, que hará su debut en los Juegos Olímpicos. También será el estreno del surf, la escalada, el skate, y el BMX freestyle; mientras que regresará el béisbol/sóftbol.

"He tratado de expresar la belleza dinámica de los atletas a través de estos pictogramas, respetando el legado de los pioneros de la industria del diseño japonés en sus diseños para los Juegos de Tokio 1964", dijo Hiromura.

Si bien el uso de imágenes gráficas para transmitir información se intentó por primera vez en los Juegos Olímpicos de Londres 1948 y hay historiadores que recuerdan que hubo "dibujos pequeños" en Estocolmo 1912 y París 1924, fue en Tokio 1964 cuando se introdujeron oficialmente por primera vez.

Naturalmente, surgieron de la necesidad de comunicarse visualmente con un grupo cada vez más internacional de atletas y espectadores.

La primera edición olímpica en Asia y en un país cuyo idioma era en gran medida ininteligible para los visitantes internacionales, desafió a los creadores a hacer que Japón fuera accesible y comprensible.

“En Tokio 1964 se redujeron las formas y los tamaños al mínimo necesario para comprender el mensaje. Los japoneses se enfrentaron con el problema del lenguaje. Nadie habla japonés fuera de Japón. Así que realmente tenían que encontrar algo que funcionara para todas las personas de otros países. Un sistema no verbal ", contó el historiador Markus Osterwalder.

"Tokio 1964 tenía diseñadores brillantes, que sabían lo que querían hacer e hicieron un trabajo fantástico. Fue allí, por ejemplo, que se inventó el pictograma para los baños de hombres y mujeres", añadió.

Es evidente el cambio que han sufrido a lo largo de los años.

Mientras los primeros fueron meramente informativos, desde Barcelona 1992 y mucho más aún, a partir de Sidney 2000 y Atenas 2004, los pictogramas se encargan de contar una historia.

"Si también te dan una pista sobre el sabor de los Juegos, su herencia, su apariencia, si puedes usarlos para merchandising... Si los pictogramas no son buenos, ¡no venderás nada! En tales casos, quizás sean símbolos que permiten a las personas entender que el deporte es el baloncesto o la vela, pero nada más que eso. Desde hace unos años se convirtieron en parte del patrimonio, el Look of the Games y el programa comercial", completó Osterwalder.