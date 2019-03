La mamá de Daiana Herlein antes del juicio: "Es poco que hayan llegado tres, yo los quiero a todos"

Lorenza Zerneri, la madre de Daiana Herlein, habló esta mañana por LU2 antes del juicio oral y público por la muerte de su hija.

"Pensábamos que [el juicio] iba a ser antes, se hizo muy largo... Con mucha expectativa, con mucha angustia, con mucho dolor, pero creo que estamos preparados para enfrentarlo", dijo Zerneri.

Y agregó: "Fue muy alentador enterarme que el impacto del árbol había causado una muerte en el momento, es saber que no me necesitó, que no sufrió, que no estuvo ni un minuto con vida. Eso para mí fue una gran noticia y me calmó mucho".

Zerneri contó que extraña la risa de Daiana y sus enseñanzas: "Aunque tenía 15 años, tenía algunas frases que me dejaban muchas enseñanzas, en cuanto al amor que tenía por la naturaleza y el desapego económico de las cosas".

La mamá de la adolescente también se refirió a los acusados: los exdirectores de Parques Municipales Marcelo Caramelli y Oscar Abraham, y el extitular de la Agencia Urbana municipal, Marcelo Lenzi.

"Es poco que hayan llegado tres. Yo los quiero a todos, recién ahí voy a estar conforme. De estos tres creo que el más responsable es Caramelli y después Lenzi. Abraham hacía muy poco tiempo que estaba en el cargo", señaló Zerneri.

La mamá de Daiana aseguró que aún cree en la Justicia y que su expectativa no pasa por descargarse frente a los acusados: "Ya pasé por el mal momento de enfrentarlos. Cuando tuve por primera vez a Caramelli frente a frente estuve muy nerviosa, le grité un montón de cosas. Me da asco verlo, nada más, pero no tengo otro sentimiento".

Qué pasó

En noviembre de 2013 La Nueva. dio a conocer un informe elaborado por especialistas de arbolado en el que se advertía que los ejemplares del Parque de Mayo eran un peligro para las personas y que había decenas que estaban muertos en pie.

Sin embargo el Municipio no realizó intervenciones en el lugar y meses después se produjo la tragedia que le costó la vida a Daiana. El estudio había quedado cajoneado en la Agencia Urbana a cargo de Marcelo Lenzi y recién llegó a Obras Públicas horas después de la muerte de la chica.

A pesar de que el informe había tomado estado público, tanto el intendente [Gustavo Bevilacqua] como otros integrantes de su gabinete negaron haber tomado conocimiento.