Maradona critica al técnico de Argentina por no convocar al Kun Agüero

La ausencia de Sergio "Kun" Agüero en la convocatoria de la selección de Argentina para los partidos que disputará en marzo causó molestia a Diego Maradona, quien criticó al técnico Lionel Scaloni por no llamar al goleador del Manchester City de Inglaterra.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció el jueves que Lionel Messi y Ángel Di María regresarán al seleccionado argentino para los partidos amistosos frente a Venezuela y Marruecos.

"El regreso de Lio (Messi) me reconforta, pero no lleva a Agüero, no sé qué tiene que demostrar el Kun para ser convocado. Scaloni, al no llamar a Agüero, le faltó el respeto a la pelota, aunque nunca fue un gran jugador", dijo Maradona en rueda de prensa después de que su equipo, Dorados de Sinaloa, le ganara 2-1 a Zacatepec en la undécima jornada del torneo Clausura en el ascenso del fútbol mexicano.

Agüero, goleador de la Premier League con 18 tantos, no es convocado a la selección de su país tras disputar el Mundial del 2018 en Rusia: "Para mi equipo (selección Argentina) yo no lo quiero", apuntó Maradona en referencia a Scaloni.

Diego había sido noticia en los últimos días por los dichos de su abogado Matías Morla, quien contó que el Diez tiene tres hijos en Cuba y los va a reconocer. (Reuters y La Nueva.)