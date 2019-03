Gay visitó el estand de La Nueva. en la FISA: "Me sorprendió el discurso vibrante del presidente"

El intendente Héctor Gay visitó hoy el estand de La Nueva. en la FISA 2019 y opinó sobre la apertura de sesiones ordinarias del presidente Mauricio Macri.

"Me sorprendió el discurso vibrante y enérgico del presidente como nunca se lo había visto", dijo, aunque no amplió su opinión ya que no llegó a verlo completo por la agenda que tuvo esta mañana.

Entre otros temas, Gay habló del momento de Bahía Blanca, de la posible tarifa de zona fría en el gas y de Vaca Muerta.