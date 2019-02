El CD sigue buscando respuestas sobre la línea 319

Natalia Miguel

nmiguel@lanueva.com

La suba en el cuadro tarifario de la línea interurbana 319 propició un nuevo encuentro en el Concejo Deliberante. Para esta ocasión se esperó, sin fortuna, la presencia del intendente Mariano Uset y los representantes de la Oficina Municipal de Información al Consumidor.

A pesar de las ausencias, los ediles reformularon ciertas propuestas vinculadas con la prestación del transporte entre Punta Alta y Bahía Blanca, y el boleto estudiantil.

"Nos hubiera gustado contar con la presencia del intendente. De hecho, volvimos a pedir una reunión informal con el jefe comunal porque creemos que este tema hay que trabajarlo en forma conjunta", dijo el concejal Daniel Medina, presidente del bloque de Bien Común.

"Lamentablemente la cuestión se sigue demorando. Nos pidieron una vez más que por escrito pidamos informes sobre las gestiones que se realizan desde el área municipal de Juventud (a cargo de Carla Gómez)".

En este caso, dijo que "no nos han sabido explicar muy bien qué están haciendo con el boleto. Expresan que trabajan, pero cuando se pregunta puntualmente qué hacen, no lo dicen".

"Y sí nos dijeron que el gobierno no va a iniciar ningún tipo de acción legal para exigir a la Provincia el boleto estudiantil dado que el conurbano está antes que nosotros porque allí se registran más necesidades, en forma comparativa con nuestro distrito. Esto lo dijo Carla Gómez", acotó Medina.

A ello agregó que desde la oposición se presentaron distintas propuestas para controlar a la línea 319, para solicitar un encuentro con el intendente Uset y el secretario general de la gobernación.

"También pedimos un cronograma de cumplimiento del boleto estudiantil. Si no se puede cumplir en su totalidad, al menos una parte para ir atenuando el golpe, el tarifazo al bolsillo de los vecinos".

"Por parte del Ejecutivo, quedaron en responder. Esperemos que lo hagan porque ya muchos de estos reclamos tienen tres años y nunca recibimos una contestación", sostuvo el edil.

Respecto a la situación actual en particular, el concejal recordó que "en las unidades no se publicó el cuadro tarifario y eso tomó por sorpresa a muchos usuarios. El Estado tiene que controlar y defender los derechos del consumidor.

En este contexto, junto a los usuarios testigos, los concejales Liliana García, Daniel Medina y Rodrigo Sartori, visitaron la OMIC para pedir respuestas sobre los controles a la empresa y reclamar al gobierno de la provincia de Buenos Aires que autorizó el aumento.