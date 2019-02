Guido Pella se instaló en los cuartos de final del Córdoba Open

Guido Pella (59° en el ranking mundial) derrotó esta noche al español Albert Ramos-Viñolas (71°) y avanzó a los cuartos de final del ATP 250 de Córdoba, torneo que se disputa sobre polvo de ladrillo.

El tenista bahiense, octavo preclasificado del certamen, se impuso por 6-4 y 7-6 (4), en 2 horas y 5 minutos de acción, y se instaló entre las 8 mejores raquetas de la competencia.

Making magic on the stretch.



🇦🇷👌



Stunning volley from @guido_pella at #CordobaOpen. pic.twitter.com/MuuGexszQR