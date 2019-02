Vidal inauguró obras hidráulicas en La Plata: cuáles se finalizaron y cuáles están pendientes en Bahía

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, habló hoy del Plan de Obras Hidráulicas que ya concretó en Bahía Blanca 8 obras y tiene otras 4 en ejecución.

"Ya tenemos más de 300 obras hidráulicas incluyendo estas que empezaron y terminaron en nuestra gestión, y 150 que se están ejecutando. Muchas seguro no se van a terminar en nuestro mandato, pero había que empezarlas. Doce millones de bonaerenses de 113 municipios van a dejar de inundarse, no van a perder a nadie más, no van a perder todo lo que tienen cuando todas estas obras que están en ejecución se terminen", dijo la mandataria en un acto en La Plata.

En nuestra ciudad ya se finalizaron:

* Limpieza del desagüe de la calle Godoy Cruz;

* Puente peatonal sobre Arroyo Napostá;

* Desagües pluviales en Millamapu - Etapa I;

* Reconstrucción bocacalle Tres Sargentos y Newbery con colectora;

* Desagües pluviales en calle Don Bosco - Etapas I y II;

* Desagües pluviales en barrio Nueva Belgrano;

* Canal de desagües en calle Indiada;

* Limpieza Arroyo Napostá.

En tanto que están en ejecución:

* Desagües pluviales barrio Kilómetro 5;

* Desagües pluviales barrio Catamarca - San Blas;

* Construcción sumideros en barrio Villa esperanza;

* y canal de desagües en calle Indiada.

"Para que duerman tranquilos"

La gobernadora presentó las obras en La Plata, donde las inundaciones castigaron fuertemente en los últimos años.

"Son para que cientos de miles de vecinos puedan irse a dormir más tranquilos porque saben que ya no tendrán que poner los muebles arriba de la mesa para salvar lo que tienen, porque saben que el agua va a escurrir más rápido", dijo.

Estuvo acompañada por el intendente local, Julio Garro; el secretario general del gobierno bonaerense, Fabián Perechodnik; y por vecinos afectados durante la inundación del 2 de abril de 2013.

Vidal inauguró las obras de los aliviadores del Arroyo El Gato y explicó: "Son entubamientos y canales que hacen la diferencia cuando llueve, porque el agua escurre más rápido. Son obras millonarias que empiezan y se terminan".