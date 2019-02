“Mi idea es volver a Olimpo algún día”, dijo Tellechea, hoy jugador de Agropecuario

Por Sergio Daniel Peyssé / speysse@lanueva.com

Agropecuario de Carlos Casares, que el domingo pasó por Bahía y perdió 1-0 con Olimpo, es el equipo de la B Nacional que más ex futbolistas con pasado aurinegro tiene en su plantilla.

Cuatro de ellos fueron titulares, aunque sólo Jonathan Blanco fue aplaudido y ovacionado por los pocos simpatizantes olimpienses que tuvieron lugar de sobre en el estadio Carminatti para presenciar el cotejo.

Ezequiel Parnisari pasó desapercibido, Rodrigo Caballucci recibió una mezcla de aplausos e insultos y Gonzalo Klusener, al momento de ser reemplazado, fue castigado con una silbatina con eco hasta en el sector de plateas.

Pero afuera de la cancha, vestido de civil y deambulando por el vestuario local, se pudo ver al quinto ex Olimpo: Emiliano Tellechea, quien no juega en el “Sojero” porque hace más de cinco meses sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha y ya está en la parte final de la recuperación.

¿Qué dijo el uruguayo? Que quiere volver a Olimpo. ¿Será para el próximo torneo?

“Lo aseguré cuando me fui, hace más de seis meses, y lo repito ahora: en mi cabeza existe la idea de volver a Olimpo. Es mi intención, no sé cuando, pero si creo que esa posibilidad se va a dar”, manifestó Emi, quien vino a nuestra ciudad por su cuenta y un día antes del compromiso del último domingo.

“Primero tengo que pensar en recuperarme definitivamente, en volver a jugar y en terminar este campeonato dentro de la cancha. Después se verá, pero algún día voy a volver; estoy seguro”.

—Al hincha le cuesta creer declaraciones como las tuyas. Tantos han dicho lo mismo...

—A ver... Ahora vine de visita y me di cuenta que extrañaba Bahía. Mi familia la ha pasado muy bien acá, y siempre es lindo querer retornar a los lugares donde te sentiste y te hicieron sentir a gusto.

“Siempre decimos que la familia es el pie de apoyo de un futbolista, y para que vos rindas futbolísticamente, ellos tienen que estar bien en un lugar, y en Bahía mi familia fue feliz”.

—En Olimpo los sueldos no van a ser ni parecidos a los que actualmente están percibiendo en Agropecuario.

—Lo económico es importante, pero no determinante para que yo decida mi futuro. Hoy cuesta conseguir placer y estar conforme en algún lado; no todo es dinero. Si se me da la chance de volver a Olimpo, ese no será ningún impedimento, y los dirigentes lo saben.

“Cuando me fui lo hice sin generar problemas, con buen trato con la dirigencia, con los auxiliares y con los hinchas. Y cuando está todo bien, te dan ganas de volver”.

—Parece que Olimpo te marcó más que otras instituciones por las que pasaste, y eso que defendiste camisetas de equipos populares y poderosos.

—Son distintos momentos, distintas etapas y distintas edades. La pasé muy bien en Instituto y es un club al que volvería. Pero Olimpo me marcó en mi carrera, por lo que viví con un grupo que sufrió horrores para conseguir la permanencia (en la temporada 2016-2017). Ese logro será inolvidable.

“Hoy me debo a Agropecuario, que confío en mi y que me banca con la recuperación. Estoy a gusto y muy agradecida con gente maravillosa. Ojalá el equipo clasifique al Reducido y yo pueda colaborar desde adentro del campo de juego”.