Trapitos en la mira de la Muni y un extraño hundimiento en el puerto

Buen día Juan María. Me imagino que estarás feliz luego de haber goleado a los mendocinos después de tres derrotas al hilo, encima ahora están a punto de disfrutar del Neymar colombiano...

–Estoy feliz por lo que pasó en diciembre y eso me va a durar mucho tiempo amigo.

–Uhh veo que empezás con los tapones de punta. ¿No será que tendrás una espina clavada hace varios años y aún no te la podés sacar?

–Para nada, mi intención es respetar tu duelo pero veo que te cuesta hacerlo, así que mejor vayamos a lo nuestro. ¿Te parece?

–Dale, mejor. ¿Tenés algo positivo para empezar?

–Esta vez dejo las buenas nuevas para después y comienzo con un hecho que sigue dando que hablar en Bahía.

–¿La inseguridad?

--Tibio, tibio. Me refiero al tema de los trapitos de la plaza Rivadavia.

–Uhh… ahora qué paso.

–Me comentaron que la Muni quiere ir a fondo en este tema porque la situación se está desmadrando y cada vez hay más quejas, no sólo por los hechos de violencia, sino por los métodos que utilizan para conseguir propinas.

–¿Y qué piensan hacer?

–Por lo que sé existe la firme voluntad de ponerle coto al problema y me dicen que Héctor le pidió a Vitalini y Biondini que revisen todas las normas vigentes, tanto leyes como ordenanzas, para luego decidir los pasos a seguir.

–¿Pensás que puede impulsar una prohibición de esa actividad como pasó en la ciudad de Buenos Aires y Mar del Plata?

–Es una posibilidad, pero no te olvides que estamos en un año político y generar otra polémica no es intención de nadie, aunque algo harán.

–Y si… es un tema delicado y me acuerdo lo que le pasó a Piñón Fijo en 2004 cuando presentó una ordenanza…

–¿Me estás cargando? ¿Piñón Fijo?

–Claro, para que veas que este no es un problema nuevo, acordate que en 2004 Feliú presentó un proyecto de ordenanza para despejar las calles de limpiavidrios, malabaristas, portadores de carteles publicitarios y demás personas que pudiesen obstaculizar el tránsito. En esa oportunidad se armó mucha polémica y al concejal lo apodaron Piñón Fijo.

–Tenés razón, pero después el tema quedó en la nada…

–Claro, pero también recordá que ese año estaba vigente un programa llamado “Jóvenes por los Jóvenes” lanzado por el entonces intendente Rodolfo Lopes donde se incorporaba a los niños y jóvenes que limpiaban los vidrios de los autos en distintas esquinas de la ciudad.

–Algunos incluso terminaron ordenando el tránsito, ¿no?

–Sí, y la idea era que también fueran a aprender oficios a los talleres municipales. Si mal no recuerdo fue el Ejecutivo municipal quien le pidió a Feliú que presentara ese proyecto porque la idea era sacarlos de las calles con un programa de reinserción social.

–¿Y ahora qué pasará?

–Sinceramente no lo sé porque hay que tener en cuenta que en 2013 la Justicia intervino a favor de los limpiavidrios y cuidacoches que fueron echados de la Plaza Rivadavia por la Prefectura Naval, cuando esta ejercía funciones de seguridad en la ciudad.

–¿Qué argumentó la Justicia?

–La Defensoría General presentó un hábeas corpus en defensa de los siete trapitos que habían sido echados porque, según entendió la defensora oficial Graciela Cortázar nadie puede prohibir la libre circulación por la calle a esas personas.

–¿Pero cómo terminó la historia?

--Después la jueza de Garantías Gilda Stemphelet le ordenó a la Prefectura cesar con todo acto de persecución y hostigamiento en relación a las personas que realizan tareas de cuidado de motos y autos y limpiando vidrios por entender que eso resulta una amenaza actual e inminente a la libertad ambulatoria. Y si mal no recuerdo alguno de ellos pasó a formar parte de la planta de empleados municipales, tanto en la Sapem como en el cementerio.

–¿Me estás queriendo decir que la Muni tiene las manos atadas en este tema y que van a terminar siendo municipales?

–Nooo… solo digo que es un tema de muy difícil resolución, aunque, obviamente, si están realizando alguna contravención puede actuar la policía. De lo contrario habrá que sancionar alguna norma pero esto también es complejo.

–¿Por?

–Porque optar por una ordenanza implicaría no sólo sacar de la plaza o de determinados lugares a los violentos, sino también a algunos trapitos muy conocidos como Juan y Andrés que están en la zona de Dorrego e Irigoyen, que respetan a todo el mundo y se ganan dignamente la vida, por darte solo dos ejemplos.

–¿Y entonces?

--Tal vez la Muni apunte a un trabajo conjunto con la Policía antes que prohibir la actividad. En los próximos días seguramente habrá novedades porque, insisto, no quieren que se repitan los hechos de violencia o que se tiren directamente encima de los autos pidiendo plata. De todas maneras me parece que esto va de la mano de otro problema que tiene el centro.

–Sí, ya sé, la falta de ventas en los comercios.

–No, pero en algo se relaciona. Me refiero a la proliferación de vendedores ambulantes, algunos miembros de organizaciones. Los comerciantes siguen quejándose porque dicen que están frente a una competencia desleal.

Barcaza y hundimiento

–Bueno, te cambio de tema, sabés algo más de la barcaza de YPF que llega para exportar el gas de Vaca Muerta.

–Tengo una perlita para comentarte.

–Mmm… qué te traerás bajo el poncho…

–¿Qué tal si te digo que ayer se hundió una lancha justo donde va a estar amarrada la barcaza?

–No me enteré de nada.

–Y no… porque extrañamente nadie comentó oficialmente el episodio pero por suerte no sólo me mandaron fotos de la barcaza llegando al estuario sino también un video del momento en que la embarcación de amarre, propiedad de la empresa Lanchas del Sur choca la hélice de un buque y se hunde.

–¿Y por qué nadie dijo nada?

–No lo sé, pero no es un hecho menor, hay quienes dicen que no avisaron a Prefectura. Ahora obviamente habrá que sacarla de ahí porque el sitio de la barcaza debe tener todas las condiciones de seguridad. Entre mañana y el lunes la planta flotante “Tango” será amarrada al muelle de Compañía Mega. Hoy a la noche llegarán altos directivos de YPF para supervisar no sólo el proyecto, sino también para seguir avanzando en la posible instalación de una planta terrestre que convertir en gas natural licuado (GNL) el gas que llegue desde el sur..

–El que parece que quedó para más adelante es el Tren a Vaca Muerta…

–Tengo la misma impresión, sobre todo por la bronca que hay hoy en las petroleras por la quita de subsidios. Igual te adelanto que el martes 19 se abren los sobres con las ofertas de empresas interesadas en una cuota de espacio en los 90 vagones que se cargarán con arena de fractura en el puerto de Bahía Blanca y se distribuirán en Añelo.

–Pero la falta de financiamiento externo ha sido un duro golpe...

–Tal cual, aunque el presidente de Trenes Argentinos Infraestructura, Guillermo Fiad dijo que si se alinean los planetas la licitación se hará en el segundo semestre. Veremos porque hasta ahora vienen de postergación en postergación.

Dos obras clave en veremos

–Ya sé que no tiene nada que ver, pero si les sobra un mango al Estado podría terminar de una buena vez con los problemas de la ruta 3 ¿No? Ya sé que es una utopía hablar hoy de la autopista Bahía–Monte pero al menos tendrán que hacer algo en la ruta 3 que sigue inundada.

–Coincido totalmente, y encima el camino alternativo por Calvo es un atentado al tren delantero de cualquier auto. Quiero creer que Vialidad declarará el estado de emergencia de la ruta y dispondrá fondos para hacer el alteo propuesto desde la delegación local. Son 900 metros y más vale que si se hace lo asfalten, no vaya a ser que quede durante meses con ripio.

–Exacto. Y ya que estamos en el tema de los grandes proyectos ¿Qué pasa con el acueducto del río Colorado? Hay quienes dicen que la decisión de la Provincia de realizar una consulta técnica al Colegio de Ingenieros es una forma de seguir dilatando la adjudicación.

–Por lo que sé la Provincia, más allá de lo anunciado, aún no ha mandado nada ni al Colegio de Ingenieros de la Provincia ni al Distrito local.

–¿Estás seguro?

--Totalmente, acordate que el nuevo presidente del Colegio de Ingenieros en Bahía, que casi casi tiene el mismo nombre y apellido que un conocido político montehermoseño y posible futuro candidato a intendente de la localidad balnearia, es miembro de la Peña Don Pedro, de la cual formo parte hace casi 30 años. De todas formas eso no quiere decir que la gobernadora mande el pedido de dictamen a los ingenieros en los próximos días.

–Y ya que estamos con los ingenieros, parece que sigue la preocupación porque la Muni no exige el cumplimiento de la norma que obliga al mantenimiento de fachadas y balcones.

–Así es. El otro día sacaron un comunicado donde recuerdan que desde 2004 hay una ordenanza, reglamentada en 2012, pero que no es exigido su cumplimiento a pesar de la gran cantidad de edificios deteriorados. Fundamentan su preocupación en los hechos ocurridos en distintas ciudades del país con pérdidas de vidas humanas y daños materiales producidas por el derrumbe de balcones y mampostería de frentes de edificios.

Caras sonrientes en el campo

–Bueno, estamos terminando el café y no me tiraste ningún chimento positivo. ¿Tanto te cuesta?

–Algo tengo, pero no está relacionado al ámbito ciudadano sino al rural.

–Dale, te sigo.

–Me dicen que muchos productores agropecuarios están más que satisfechos y el tema agropecuario está teniendo un gran impacto en la región. Más allá que la cosecha ha sido muy buena en toda la región, la gruesa también pinta muy bien. Por ejemplo, un productor triguero, que no solamente cosechó más, ahora tiene precios muy buenos. Uno me comentó que el año pasado había vendido el trigo a 2.800 pesos la tonelada y ahora, hace tres días, la vendió a 7.500.

–Bueno, como campo no tengo y por ahora sigo comiendo asado me interesa saber qué pasa con la carne...

–Lamento no poder darte una buena noticia, pero los que se dedican a la ganadería también deben estar contentos porque en las últimas dos semanas los precios han repuntado y empiezan a recuperar el atraso. Ahora se están haciendo remates con el kilo de novillo entre 46 y 48 pesos y esto les mejoró mucho la rentabilidad. Si bien esto obviamente va a tener un impacto en las carnicerías, para la producción regional es muy bueno.

–Bueno, deberé volcarme a las ensaladas entonces. Cambiando de tema, parece que viene bastante movido el verano bahiense es en el tema de la seguridad. O la inseguridad. Según como se mire.

–Es cierto. Si bien se trata de una problemática multicausal, como dicen los entendidos, y con movimientos cíclicos, parece que hoy estamos atravesando una de esas etapas negativas.

–Sí, con hechos que conmueven a la opinión pública, como las entraderas o el caso del ladrón abatido en la zona céntrica de la ciudad.

–A propósito de este último tema, pude averiguar que el fiscal Jorge Viego está analizando de manera minuciosa la causa porque hay que tener en cuenta que debe resolver si los dos policías que llegaron en principio al lugar, y se enfrentaron con Franco González Molina, actuaron en el marco de la ley.

–Claro, leí en “La Nueva.” hace algunos días que la autopsia determinó que el disparo ingresó por la espalda y salió por el pecho...

–Tal cual. Es un dato informativo que, de ninguna manera, genera presunción acerca de un posible abuso de autoridad. El fiscal es muy cuidadoso y ya comenzó a trabajar con la Policía Federal en algunas pericias, como un rastrillaje diurno por el lugar, que no permitió encontrar ninguno de los dos proyectiles que supuestamente fueron disparados.

–¿Cuál es la situación de los policías?

-Se les secuestró el arma reglamentaria en el marco de la causa judicial, algo de rigor, y siguen cumpliendo funciones, aunque con tareas internas, no en la calle. El auditor, en el sumario administrativo, no dispuso nada por el momento, según me chimentaron.

–¿Y del joven abatido, qué más sabés?

-Mirá, además de lo que se informó, que tenía un antecedente similar de hace algunos años, por un intento de robo en un departamento, me comentaron que no sería oriundo de Bahía, sino que su familia, o al menos su madre, vive en la ciudad de Olavarría. De todas maneras, una chica, que se presentó como expareja suya, concurrió en los últimos días a la fiscalía para tratar de reconocer el cuerpo y dijo que era la madre de una niña que sería hija de González Molina.

Inseguridad y cambio de comisarios

–Volviendo al tema de la inseguridad, obviamente hay mucha preocupación en el barrio Patagonia por la reiteración de asaltos a viviendas con familias en su interior.

–Así es. Y no solo en ese sector. También en la zona de la nueva comisaría Séptima se produjeron varios hechos de este tipo en lo que va de enero, aunque no con tanta trascendencia pública.

–También lo leí en el diario, aunque vi que varios vecinos, en contrapartida, están conformes con la instalación de la seccional.

–Sí. Se da una situación de paradoja. Los vecinos consultados advierten un freno a determinadas modalidades delictivas y un mejoramiento en la presencia de uniformados en el sector, aunque también es cierto que las autoridades están preocupadas, y no solo por la seguidilla de asaltos a viviendas, sino también porque, a diferencia de lo que pasaba a fines del año pasado, es bajo el índice de esclarecimiento en esta modalidad.

–¿Se tomarán medidas?

–Mmmm...no me quiero adelantar, pero me da la sensación que en no muchos días pueden venirse cambios, al menos de jefes policiales.

--Esperemos que esos cambios, si se dan, traigan lo más importante: una mejora para la gente.

–Ojalá.

-¿De la región tenés algo?

–Entre el inicio complicado de algunas paritarias municipales y el anuncio de Vidal de que no desdoblará elecciones, la semana dejó varias cuestiones interesantes para analizar.

–¿Te sorprendió lo de Mariu?

-Más allá de las especulaciones de que usó el tema del desdoblamiento para marcar la cancha y negociar con el presidente fondos adicionales para la Provincia, lo que está claro es que la decisión pasó exclusivamente por ella y Macri. A tal punto, que dejó en offside a la Bicameral que estaba analizando el tema y al propio presidente de la Cámara Baja, Manuel Mosca, que ya había fijado para el 7 de febrero una nueva reunión para seguir analizando el tema.

–Haciendo memoria..., ¿Mariu no había dicho en un reciente viaje a la zona que el tema lo iba a hablar en febrero con el presi, y que recién ahí iba a decidir qué hacer?

-Ja, ahora que lo mencionás, todavía me acuerdo del fallido: “con el presidente lo vamos a hablar en ener…, en febrero”, dijo durante su paso por Sierra de la Ventana, junto al intendente Bordoni. Creo que la idea era hacer el anuncio en febrero, pero ya sea porque llegaron a un acuerdo, o bien para cortar de cuajo un apoyo a la iniciativa que tenía cada vez más adeptos dentro y fuera de Cambiemos, apuraron el no.

–¿Repercusiones entre los intendentes?

-Entre los de Cambiemos hay tranquilidad; a ellos lo único que los hubiera puesto nerviosos era la idea de desdoblar las elecciones locales de las provinciales, algo que impulsa el massismo pero que hoy es imposible hacer sin una reforma constitucional. Mariu mide muy bien en esta región y su nivel de tracción de votos es alto. Ahora, lo de ir o no con Macri en la boleta, con la imagen actual del presi... no les mueve a aguja.

-¿Y en el peronismo?

-Ya te lo dije la semana pasada: a los que esperan elecciones peleadas con la oposición, el desdoblamiento les gustaba. Pocos lo van a reconocer, pero es así, porque les garantizaba separar las listas locales de la de Cristina. La figura de la expresi hoy te arrastra una palada de votos en el Conurbano, pero en regiones como la nuestra te los saca. Lo cierto es que a partir del anuncio de Mariu se quedaron sin esa posibilidad, así que ya reavivaron el operativo clamor.

-¿Por quién?

-Por un candidato a la gobernación que venga del equipo de los intendentes, alejado del kirchnerismo duro, que balancee las listas. “Si Cristina es número puesto para presidente y Máximo va primero para diputado nacional, como mínimo nos tienen que dar la candidatura a gobernador. Si porque miden bien nos meten a Kiciloff para pelear contra Vidal, o a Magario, o a Espinoza, y las cabezas de lista terminan siendo todos K, vamos derecho al fracaso”, me repitió esta semana un veterano dirigente peronista de la zona.

–No me contestaste por quién claman los intendentes…

-Esta semana, después del anuncio de Mariu, tomó más fuerza el nombre de Martín Insaurralde. Varios de nuestra región, en público o en privado, ya pusieron el pulgar para arriba.

-Se están olvidando de Sergio Massa, el sector de Randazzo… ¿No hay nada para ellos?

-Tranquilo, mi amigo, que esto recién empieza. Todavía queda mucha tela para cortar si el peronismo.

-A diferencia de Cambiemos, que ya tiene casi definidas las principales candidaturas. Fue muy claro el apoyo que el Foro de Intendentes Radicales le dio a la fórmula Vidal-Salvador durante la reunión que mantuvieron esta semana en Saladillo...

-Sin dudas, aunque a mí contame entre los que creen que esa reunión fue para dejar en claro que la UCR no está dispuesta a bancarse que el compañero de fórmula de Vidal no sea un radical.

El asadito dominguero me reclama.

-Andá, disfrutá antes de un nuevo aumento de la carne.

-Bueno, tomo nota. Hasta el próximo domingo.