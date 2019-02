Como todos los años, el inicio del ciclo lectivo sigue siendo una incógnita

Mientras el gobierno bonaerense convocó para mañana a los gremios docentes de la provincia a otra reunión técnico-salarial, la posición de éstos parece endurecerse, lo que pone en duda el inicio del ciclo lectivo el 6 de marzo.

La reunión se realizará a 15 días de haber rechazado los maestros una oferta salarial oficial que no contemplaba recuperar el poder adquisitivo durante el 2018, aunque sí planteaba una actualización por inflación para el 2019.

"La propuesta no se puede aceptar porque falta la recuperación del poder adquisitivo del año pasado cuanto tuvimos un aumento del 32% y la inflación fue del 47%", explicó el jefe del Sindicato Unico de Trabajadores de la Educación (Suteba), Roberto Baradel, el pasado 13, al salir de la anterior reunión paritaria.

En la misma postura se mostró la jefa de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), Mirta Petrocini quien precisó: "Dejamos planteado que la propuesta del 2019 tiene que incluir el recupero de lo perdido en el 2018".

La propuesta de actualización por inflación la hizo el ministro de Economía provincial, Hernán Lacunza, en esa primera reunión paritaria del año e implicaba actualizar los salarios automáticamente de acuerdo al índice de inflación del INDEC, en forma mensual los primeros tres meses y luego con ajustes en junio, septiembre y diciembre.

Tras esa reunión paritaria, se concretaron varias mesas técnicas entre docentes y el Gobierno provincial, en las que analizaron otros temas educativos como la situación de los comedores escolares y los problemas edilicios.

ATE para hoy y define mañana

El Consejo Directivo Provincial de ATE (Asociación de Trabajadores del Estado) se reunirá este miércoles en La Plata para determinar cuál será la postura del gremio en lo que respecta el inicio del nuevo ciclo lectivo.

"Lo tenemos que definir los consejeros. Vamos a determinar de qué manera continuamos ante los despidos que se están registrando en la Dirección General de Escuelas. También se analizará el tema del pase de los fondos de los comedores escolares a los municipios", dijo Viviana Marfil, secretaria general de ATE, Seccional Bahía Blanca.

"El último tema nos preocupa mucho porque está siendo dirigido por Morena Rosello, quien fue la persona que sacó 13 millones de pesos del fondo escuela para entregarlo a SAPEM. Vuelve a tener ingerencia sobre un presupuesto esta mujer que sacó fondos para rever los establecimientos educativos y entregarlos a la mentira de la empresa público-estatal que es la de los colectivos", afirmó Marfil.

--¿ATE tiene previsto realizar un paro antes de la reunión programada?

--Sí. El martes (por hoy) habrá un paro nacional para protestar por nuestros sueldos. En 2018 nuestra paritaria se cerró con un 15 por ciento a la baja, habida cuenta que percibimos un 32% mentiroso, donde se incluyó el presentismo, que no es parte del sueldo. Ahora, con los gremios amigos, se cerró un 23% para este 2019 sin cláusula gatillo, y dependemos de las ganas que tenga la gobernadora de convocarnos", aseguró.

--¿Cuál es la realidad de las escuelas?

--Siguen estando en las mismas condiciones, con una ola de despidos en diferentes áreas del Estado y en el sector privado. No se están cubriendo los cargos que se necesitan.

"En Bahía la no cobertura de los cargos nos afecta directamente. Hubo 300 jubilaciones en el Hospital Penna y sólo se cubrieron 100 cargos. En Patronato Deliberados hubo compañeros fallecidos, y otros que pidieron el pase a otras localidades, y no fueron cubiertos; en Niñez, 47 jubilaciones y se cubrieron 3 cargos en los últimos 3 años. En Educación se han ido jubilando compañeras auxiliares y no se cubrieron los cargos faltantes. Es un vaciamiento del Estado", acotó Marfil.

Los privados no comenzarían

“Hoy por hoy no está garantizado el inicio de clases en las escuelas privadas. En años anteriores siempre se ha tenido el gesto de comenzar el ciclo lectivo, pero este es distinto porque acataremos lo que decida el Frente de Unidad Docente Universitario”, señaló Analía López, secretaria general de la filial local del Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP).

López señaló que la prioridad del gremio que nuclea a la gran mayoría de docentes que se desempeñan en instituciones privadas es acordar una recomposición salarial acorde a la inflación de 2018.

“Las organizaciones sindicales pretendemos resolver primero la paritaria 2018, en la que quedamos alrededor del 15 por ciento debajo de la inflación, para lograr una recomposición y tras ello sentarse a negociar la paritaria 2019”.

Y añadió: “La primera propuesta del gobierno fue sobre paritaria 2019, obviando la recomposición, y consistía en una cláusula gatillo teniendo en cuenta la inflación de enero, febrero y marzo, pero después no se volvería a aplicar en forma mensual, sino trimestral y en base al salario de diciembre de 2018. Ese salario ya está depreciado, por el porcentaje que quedó por debajo de la inflación en el período anterior”.

Pese a que admitió que los tiempos juegan en contra, López observó un cambio en la política gubernamental.

“A diferencia de otros años, en éste el Gobierno escuchó la contrapropuesta y quedó en responder. Antes se cerraba en su propuesta y no permitía llevar a cabo una negociación. Pedimos un porcentaje que levante ese piso salarial de diciembre y las cláusulas gatillos se apliquen sobre ese sueldo”.

“La gente tiene que entender que ésto no es un aumento de sueldo. Estamos pidiendo una recomposición salarial, que es distinto, tratando de recuperar la pérdida de poder adquisitivo generada por la inflación”.

A su vez, realizó una aclaración respecto de la educación pública y privada.

“Cuando se habla de educación pública y privada también es erróneo, porque todos los establecimientos son públicos, porque los diseños curriculares que se implantan son los oficiales. Después hay de gestión estatal y de gestión privada, pero la base de inicio es la misma”.

Por otro lado existe la convocatoria del gobierno a nivel nacional, de la cual el SADOP quedó marginado por representar a docentes provinciales.

“Pero esa paritaria establece el piso salarial de todos los docentes de la República Argentina, basándose en el principio de igual tarea, igual remuneración. Eso le permitía a las provincias más complicadas, solicitar ayuda a la Nación para pagar ese salario. Desde que está Cambiemos se dejó de ese lado la idea y ahora nos marginan diciendo que tenemos que negociar con las Cámaras del sector privado. Pero la cartera educativa no llama a esa reunión entre las partes, por lo que estamos trabados en un callejón sin salida. Lo que quiere hacer el gobierno es debilitar la representación sindical”, cerró la secretaria general Analía López.