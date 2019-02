Turismo Nacional: un sábado sin pena ni gloria para la delegación regional en La Pedrera

A pesar de no poder capitalizar una gran posibilidad, el bahiense Juan Pipkin (Cruze) completó una auspiciosa actuación sabatina en el circuito La Pedrera de Villa Mercedes (San Luis), escenario de la primera fecha del Turismo Nacional.

“Veníamos para quedarnos con la Pole, pero un error mío en el último parcial de mi último intento, de dejó lejos de la punta”, lamentó Juan, quien así y todo logró ubicarse 12° en la prueba de clasificación de la Clase 3, a 769 milésimas del misionero Carlos Okulovich (Honda).

Por otra parte, el oriundo de Villalonga, Adrián Percaz (Focus), estuvo lejos de las principales referencias, luego de quedar 20° en la tanda cronometrada, a más de un segundo y tres décimas del mejor registro.

Quien tampoco logró dar que hablar en el lote puntero fue el tandilense Mariano Pernía, quien con el Chevrolet Cruze del Torres Competición se ubicó 22°, a casi un segundo y medio del mejor crono.

Mañana, los tres representantes de la región coincidirán en la segunda batería, a disputarse desde las 10:30. Pipkin partirá sexto, Percaz lo hará décimo, junto al ex futbolista. La primera serie, en tanto, se largará a las 10.

En la Clase 2, por otra parte, el bahiense Sebastián Pérez (Onix) debió trabajar bastante para arribar 7° en la segunda batería (la más lenta), ganada por Ever Franetovich (Fiat Palio).

“Complicada la largada, porque me pegó Borgobello (Joel) de atrás y me hizo perder un lugar. Este circuito es muy complicado para superar. Si bien pude avanzar, me quedaba la línea sucia para transitar y ahí volví a perder. Es ancho, pero hay una sola línea de circulación”, contó el local.

Desde las 12:30, Pérez iniciará su participación en la primera final de la temporada desde el 14° cajón de partida. La competencia se disputará a un total de 15 vueltas o 30 minutos. Luego, desde las 13:30, irá la prueba decisiva de la Clase 3 (ambas televisadas por TV Pública).