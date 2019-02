Motocross: el bahiense Felipe Ellis no tomará parte del "Enduro del Verano"

El piloto bahiense Felipe Ellis sufrió una lesión en su hombro derecho mientras entrenaba y no podrá participar en la próxima edición del prestigioso Enduro del Verano Le Touquet, a disputarse este fin de semana en las arenas de Villa Gesell.

“La lesión se produjo mientras entrenaba en el circuito de la carrera. Estaba iniciando una serie de progresiones cuando de pronto sentí el golpe, aunque no me caí, y se produjo la luxación. Es la misma lesión que me hizo perder la edición anterior de esta competencia, y de la cual fui operado en su momento”, declaró.

Para el piloto de nuestra ciudad, que venía de ganar el Enduro de Claromecó el mes anterior, era su estreno con el equipo Team Radikal Racing-Suzuki, que lo dotó de una Suzuki RMZ 450 para esta tan importante competencia de carácter internacional.

“Me hicieron estudios y resonancia, pero el diagnóstico fue negativo. Ante mi deseo de correr, los médicos me explicaron que era sumamente arriesgado, ya que existía la posibilidad de que se me saliera el brazo y ocasionara daños profundos en los huesos de dicha área. Así que debo operarme cuanto antes, para iniciar lo más pronto posible la rehabilitación y poder correr el Campeonato Argentino de Motocross”, sostuvo.

Oficialmente se anunció que el francés Romain Dumontier será el reemplazante de Ellis en el Team Radikal Racing. Arribará a nuestro país en las próximas horas.