Dicen que las obligaron a denunciar por abusos a su papá, que fue condenado y se escondió por 12 años

Dos hermanas bahienses contaron que cuando tenían 3 y 6 años su mamá las obligó a denunciar por abuso sexual a su papá, que fue condenado y se mantuvo prófugo de la Justicia durante casi 12 años.

Se trata de Mery y Maru Rotili, quienes hicieron un descargo en las redes sociales que ya compartieron miles de personas.

Ceferino Rotili —conocido en el ambiente del básquetbol local— llegó en libertad al juicio y lo condenaron a 6 años de prisión. No se presentó el 31 de agosto de 2007 cuando el Tribunal en lo Criminal Nº 1 leyó la sentencia y se fue a vivir a Chile.

A fines del año pasado, Interpol envió un oficio a la justicia bahiense para consultar si se mantenía el interés sobre su detención y se aclaró que, en principio, estaría prescripta la acción penal y se dejó sin efecto la captura internacional, por lo que prácticamente nadie lo busca.

"Todo empezó en el 2001, con una denuncia falsa contra mi papá por haber abusado de mi hermana y de mí. No es necesario entrar en los detalles, simplemente decir que en ese momento fuimos manipuladas y no sabíamos ni entendíamos qué estaba pasando", explicaron las 2 en un texto que publicaron en sus redes.

"La realidad es que dos nenas no tienen la consciencia suficiente para entender lo que pasaba y las consecuencias que ello traería. La Justicia, si se puede llamar así, nunca le dio a mi papá la posibilidad real de defenderse", agregaron.

"Durante muchos años, crecí creyendo toda esta historia, a pesar de no tener recuerdos, y no solo eso, los pocos [ recuerdos ] que tenía con él eran todos lindos, de un papá que adoraba a su hijo", cuenta Mery.

Las chicas contaron una dura historia que pasaron ya que su madre internó a una de ellas en la clínica de salud mental de Punta Alta por un intento de suicidio a los 16 años.

"Un día me levanté y me dijo la enfermera 'llamó tu papá, para decirte que te ama y que te desea feliz cumpleaños'. Yo dije por dentro '¿mi papá? No lo creía, le pedí a las enfermeras que no cuenten nada para que no se arme lío, y ahí empezaron mis dudas de si todo esto era verdad o mentira, al tiempo tenia un 'novio', si así puedo llamarle, que mi mamá lo denunció diciendo que abusaba de mí. Yo sabía que eso no era así y me querían obligar a declarar que sí, claramente mi mamá no estaba bien", explicó.

Y sentenció: "Fue así cuando supe que mi papá era inocente y me decidí a buscarlo, hasta que lo encontré y desde ese día tuve una paz interior inmensa, el 17 diciembre del año pasado fue el día donde todo se aclaró. Era el cumpleaños de mi papá y pude hablar con él, hicimos una videollamada, se veía un tipo buenísimo y dije 'Claramente este chabón no hizo nada'. Después de todo, mi vida entera fue una mentira".

Mery criticó duramente a la Justicia ya que "no solo condenó a mi papá" sino que también "nos condenó a mí y a mi hermana a vivir en un ambiente no apto para 2 criaturas, lleno de violencia y maltrato, no solo físico sino también emocional".

"Nadie va a remendar todo el dolor, toda la angustia, sobre todo de él que durante 12 años tuvo que vivir escondiéndose. Nos queda reconstruir nuestra vida e intentar recuperar todos estos años perdidos", sostuvo.

"Les pido que compartan mi publicación para que todos, sobre todo en Bahía Blanca que es el lugar donde todo esto pasó, sepan que él es inocente", concluyó.

¿Y si vuelve a la Argentina?

"Ahora hay que verificar si no tiene antecedentes en el ámbito local, que pudieran haber interrumpido la prescripción", informó una fuente tribunalicia.

Se cree que no, porque no aparece vinculado a ninguna otra causa penal, con lo cual "lo más probable es que quede extinguida la acción penal".

Esto quiere decir que, a corto plazo, quedará definitivamente desvinculado del proceso judicial y podrá circular con absoluta libertad.