Debut confirmado para la fiscalía especializada en delitos culposos

Los siniestros viales resultan moneda corriente y lamentablemente en muchas ocasiones tienen resultados fatales. Dolor y el reclamo de justicia son las dos reacciones lógicas y naturales.

Este tipo de hechos, como otros de diferentes características, pero que también se encuentran comprendidos en la categoría de delitos culposos, es decir, cometidos por imprudencia o impericia, requieren una investigación compleja.

En nuestro departamento judicial se inician cada año entre 700 y 800 causas de este tipo, por lo que con el objetivo de imprimirles rapidez y eficacia, el fiscal general Juan Pablo Fernández resolvió que desde el viernes 1 de marzo sean llevadas adelante en forma exclusiva por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 1.

La dependencia del Ministerio Público continuará a cargo del fiscal Cristian Aguilar.

La decisión había sido anunciada a fines del año pasado por el propio Fernández.

“Es una temática que me atrae y me gusta; me parece sumamente interesante y aparte tiene cuestiones muy técnicas. Espero desarrollar esta nueva tarea de la mejor manera y con el mayor compromiso posibles, como lo hice siempre”, comentó Aguilar respecto de la tarea que pasará a desempeñar.

“En cuanto a los resultados, a medida que transcurra el tiempo habrá que ver cuál es la cantidad de trabajo. A mi cargo va a estar el mismo equipo de gente, solo que la fiscalía genérica se va a transformar en una especializada en delitos culposos”, agregó.

En cuanto a la instancia de debate, Fernández explicó que Aguilar sostendrá la acusación en los juicios vinculados con investigaciones por estos delitos iniciadas en esa fiscalía antes de su especialización.

“La fijación de juicios implica modificar las agendas de los fiscales y un debate podría llegar a tener que suspenderse si se cambia de acusador. Vamos a analizar sobre la marcha si corresponde, por razones de oportunidad y conveniencia, hacer una reasignación (de fiscales) si esas causas ya elevadas a juicio no las instruyó Aguilar”, manifestó.

Siguió diciendo que “de lo contrario, evaluaremos si se pueden reasignar, siempre y cuando eso no implique la postergación del juicio o la alteración de la agenda, que está muy apretada por la falta de fiscales”.



Situación



La puesta en marcha de la fiscalía especializada resultó necesaria a partir de la gran cantidad de causas que se tramitan por hechos consumados a raíz de "imprudencia o impericia" y las características de la investigación.

“El delito culposo es muy técnico, sobre todo en cuanto a la descripción de los hechos, y eso demanda mucho tiempo, lo que resulta complicado cuando el personal de una fiscalía genérica tiene que instruir todo tipo de causas”, precisó el fiscal general.

“Te obliga a frenar y estudiar el tema. Cuando estás especializado en la temática, las cosas fluyen mejor. Entonces, la idea es que un delito tan técnico como el culposo se investigue con gente especializada que se dedique únicamente a eso”, amplió.

Fernández indicó que esta modificación brindará celeridad y eficacia al trabajo del Ministerio Público.

“Esto provoca también que el grupo a cargo de esas investigaciones estudie más, conozca más la jurisprudencia de ese tema y se forme mejor en un área distinta al resto”.

“Todos los delitos se reprimen por la finalidad, pero el culposo consiste en otra cosa: en una imprudencia, en la omisión del deber de cuidado, entonces el tratamiento de la acusación requiere un cuidado especial”, concluyó.

Finalmente, se informó que Aguilar investigará hechos ocurridos a lo largo del departamento judicial bahiense, a excepción de los distritos de Tres Arroyos y Gonzales Chaves, que tienen fiscalías descentralizadas.

Por estas horas se redistribuyen las causas entre la UFIJ 1 y las genéricas.

Tres casos que conmovieron a la ciudad

El 1 de enero de 2018, un automovilista que manejaba alcoholizado y a exceso de velocidad embistió y mató en la zona del barrio Patagonia a Matías Streitenberger. El fiscal Marcelo Romero Jardín imputó a Galo Ochoa del delito de "homicidio simple con dolo eventual". El 8 de marzo se realizará la audiencia preliminar del juicio oral.

A fines de marzo se realizará el juicio por la muerte de Facundo Saccoccia, ocurrida el 10 de marzo de 2018, en la zona de Rincón al 4100. La moto en la que circulaba el chico de 17 años fue colisionada por el vehículo que manejaba Alexis Sturzenegger. El test de alcoholemia que le realizaron al conductor arrojó resultado positivo.

La madrugada del 2 de junio de 2017, Dana Guiglioni sufrió heridas de gravedad al ser golpeada en la cabeza por un semáforo que derribó un automovilista involucrado en un choque ocurrido en 11 de Abril y Mitre. Según la acusación, Nazareno Goyak circulaba a excesiva velocidad y pasó un semáforo en rojo.