El juicio a Nazareno Goyak se realizaría en abril del año que viene

En abril de 2019 se realizaría el juicio oral a Nazareno Goyak, imputado de provocar un choque en Mitre y 11 de Abril que le produjo lesiones de gravedad a Dana Guiglioni.

Además, el joven será juzgado por otros dos episodios.

Durante la audiencia preliminar al debate, el fiscal Marcelo Romero Jardín, subrogante en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 2, solicitó la realización de un “juicio único” para analizar los tres hechos.

En la etapa de instrucción de la causa el fiscal Cristian Aguilar acusó a Goyak de “lesiones graves” contra la joven de 20 años.

Subsidiariamente, el representante del Ministerio Público le atribuyó el delito de “lesiones culposas agravadas”.

El suceso se registró el 2 de junio de 2017, cuando Goyak conducía un Audi A4 por calle Mitre, a no menos de 109 kilómetros por hora, y en la esquina con 11 de Abril colisionó contra un taxi.

Posteriormente el coche de alta gama derribó uno de los semáforos de la intersección, que golpeó a Dana en la cabeza.

Producto de lo ocurrido, la estudiante de Licenciatura en Economía sufrió una fractura de cráneo y debió atravesar dos neurocirugías.

“La chica resultó con politraumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento y traumatismo de cráneo con hematoma extradural”, detalló Romero Jardín.

Dana permaneció 13 días en coma farmacológico en el área de Terapia Intensiva del Hospital Municipal.

El Audi terminó su recorrido en Mitre y 19 de Mayo. Goyak le pidió dinero a uno de sus amigos que lo acompañaban y se retiró a pie del lugar.

“Pedí que el debate se haga en abril, porque en marzo del año que viene actuaría como acusador durante el juicio por el caso Daiana Herlein (la chica de 15 años fallecida en marzo de 2014 al caer sobre ella un árbol en el Parque de Mayo). Pero eso va a depender de que se ponga en marcha la fiscalía de delitos culposos”, explicó.

“Igualmente no hay muchas opciones de fechas: el juicio a Goyak se va a hacer en marzo o abril de 2019. Aunque todavía no me notificaron nada. Quizás haga el juicio junto con el fiscal Aguilar, porque en breve se crearía la fiscalía de delitos culposos y lo designarían a él como titular”, acotó.

“Si para entonces no está creada esa UFIJ actuaré yo solo como fiscal”, completó.

El juicio estará a cargo del juez en lo Correccional Nº 2, Gabriel Rojas.

Lesiones a un taxista y una menor de edad

Goyak, quien está en libertad, será juzgado además por los delitos de “lesiones leves y amenazas” contra un taxista bahiense.

El 12 de marzo de 2017, tras un supuesto incidente de tránsito en Sarmiento y Urquiza, y al volante de un Volkswagen Gol negro, habría encerrado al chofer de un vehículo de alquiler, le chocó el auto, se bajó, lo golpeó y le saltó arriba del capot.

El otro caso se produjo el 24 de noviembre de 2014, en avenida Santa Fe y Soldani, de Monte Hermoso, cuando el joven guiaba un Jeep y colisionó contra un Fiat Uno conducido por una mujer, quien iba acompañada por su hija de 9 años.

“La menor de edad sufrió traumatismos múltiples en la zona torácica. En esa causa Goyak está acusado de lesiones culposas”, concluyó el fiscal Romero Jardín.