Gisela Berger no se presentó a declarar en la causa por administración fraudulenta contra Scioli

La modelo Gisela Berger no concurrió hoy a los tribunales de la ciudad de La Plata donde fue citada por el fiscal Álvaro Garganta a raíz de la causa en la que se investiga a su expareja, el exgobernador Daniel Scioli, por irregularidades en la función pública.

Poco después de las 10 de la mañana los representantes legales de Berger presentaron un escrito donde la modelo se excusa de presentarse alegando cuestiones personales.

Hace unas semanas, la modelo había publicado un mensaje en las redes sociales en el que cuestionaba los viajes al exterior de Scioli por cuestiones de salud.

"Daniel Scioli dice que va por el brazo mientras la gente se muere de hambre. Miente, vacaciones de Courcevel Francia. ¿Dónde está la plata del país?", expresaba Berger en un tuit.

Daniel Scioli, dice que va por el brazo.. mientras la gente se muere de hambre, MIENTE ! Vacaciones en COURCEVEL FRANCIA 🇫🇷 !! Donde esta la plata del país ? !! @muy @eldoce @revistalatecla pic.twitter.com/y9RmczLM53 — Gisela Berger (@gise_berger) 9 de enero de 2019

Con anterioridad la modelo había denunciado amenazas por parte del entorno de Scioli aunque no pudo detallar el tenor de las intimidaciones y destacó "he sufrido un montón con él (Scioli), no quiero pasarla más mal, hasta acá llegue". (NA y La Nueva.)