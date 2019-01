Gisela Berger se separó de Scioli, lo criticó y denunció amenazas

La modelo y expareja de Daniel Scioli lo criticó por Twitter y denunció amenazas.

Gisela Berger publicó un tuit hace unos días donde atacó al exgobernador bonaerense y lo acusó de mentiroso.

Daniel Scioli, dice que va por el brazo.. mientras la gente se muere de hambre, MIENTE ! Vacaciones en COURCEVEL FRANCIA 🇫🇷 !! Donde esta la plata del país ? !! @muy @eldoce @revistalatecla pic.twitter.com/y9RmczLM53 — Gisela Berger (@gise_berger) 9 de enero de 2019

En un momento se había pensado que le habían hackeado su perfil pero después ella confirmó que lo había publicado.

Berger estaba de vacaciones en Europa con Scioli y se volvió de golpe para Argentina.

“Me amenazaron y tengo miedo. Pero no soy una persona miedosa. No me interesa que alguien que se cree que tiene más poder que todos en el país y que puede hacer lo que él quiere", le había asegurado previamente la rubia al portal Exitoina.

En tanto, Scioli a través de la abogada Ana Rosenfeld se defendió y negó que haya habido amenazas de su parte. (clarin)