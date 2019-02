"Te voy a esperar todas las mañanas pero no vas a llegar", escribió la hermana del kiosquero

La hermana del kiosquero que anoche fue asesinado en su comercio de Undiano al 400 escribió en Facebook un mensaje de despedida.

"Estoy segura que ya estás en el cielo. Dos lacras, dos basuras te arrebataron la vida. Voy a extrañarte, ya te extraño mi amado hermano", comienza diciendo Mónica en su relato.

Y agrega: "Siento que en cualquier momento vas a entrar a casa para compartir unos mates y una amena charla. ¿Qué voy a hacer ahora? Te voy a esperar todas las mañanas pero no vas a llegar. No lo puedo creer. Te amo mi querido y único hermano. No es justo lo que te pasó y duele demasiado".

Esta mañana habló por LU2 una vecina del comerciante, quien pidió "justicia por Luis [García] y por todos los casos que hay en Bahía y en el país".