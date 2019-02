Crimen del kiosquero: "Le dije 'no te vayas Luis, no te vayas', respiró dos veces y ya no respiró más"

Una vecina del kiosquero que anoche fue asesinado habló esta mañana por LU2 y pidió "justicia por Luis [García] y por todos los casos que hay en Bahía y en el país".

"Le dije 'no te vayas Luis, no te vayas', respiró dos veces y ya no respiró más", relató Laura sobre los últimos minutos con vida del kiosquero de 60 años.

La mujer contó que vive en el barrio Pedro Pico desde hace 5 años y describió a Luis como una "muy buena persona, siempre con una sonrisa, charlábamos de todo".

"Vivo enfrente, estaba con mi esposo charlando con un vecino y escuchamos el disparo y vimos [a dos chicos con el rostro cubierto] cuando estaban huyendo. Fui al kiosco [de Undiano al 400] y lo encontré a Luis tirado en el piso", detalló Laura.

Y agregó: "Empezamos a llamar al 911, tardó como 20 minutos. Llegó primero la ambulancia".

Por eso, la vecina pidió por un sistema más dinámico: "Te da una bronca, no sé cómo explicar el sentimiento, no vivimos seguros en este país. Y cuando llamás al 911 te atienden en La Plata, tenés que dar un montón de explicaciones...".

"Cuando te toca tan de cerca decís 'dónde está la justicia, dónde están los que nos gobiernan'. Me rompo el alma trabajando para mis hijos y qué futuro les estoy dejando, si viven presos en mi casa porque yo tengo miedo de que salgan. No podés dejarlos como nos dejaban a nosotros cuando éramos chicos: tenés miedo de que te los lleven, que te los violen, que los maten por un celular", lamentó.

Esta madrugada aprehendieron por este caso a dos jóvenes de 17 y 18 años.