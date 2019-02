Comentarios: la opinión de la gente sobre la carta del jefe de la Policía

La dura carta del jefe de la Policía, Gustavo Maldonado, contra la Justicia trajo repercusiones: desde los tribunales le respondieron y la gente en las redes sociales también.

Casi todos "bancaron" la posición del líder de la fuerza y cayeron contra los jueces y el sistema penal.

Acá recopilamos comentarios de las notas de lanueva.com:

"La clave de todo mal: los jueces. Es así señor comisario", dice Herminia Batres.

Por su parte Claudia Sanger amplió responsabilidades a los abogados defensores de delincuentes: "Y ya que arrancamos con dichos, dice otro: 'Hecha la ley, hecha la trampa', comisario".

"Y parece que los abogados de esta gente, y ellos mismos, las saben todas. Hace años que sostengo que no hay salida en un país donde el Poder Judicial funciona a su propia canción, como una élite que no escucha ni ve lo que pasa, donde todo se compra, y se vende. Y no hablo solo de motochorros,entraderas, asaltos... miremos los casos de femicidios, violadores, y también delitos financieros, fraudes, estafas, testaferros, delitos que no solo políticos cometen, sino muchos empresarios conocidos. Todos gozan de la vida gracias a alguna de esas trampas. Apuesto a una policía que nos cuide, que denuncie, y que defienda al vecino, que sea parte de la sociedad y vuelva a tener el respeto de todos. ¡Su carta ayuda a eso!"

"A la calle a apoyarlo"

Fernando García Herranz aseguró que "por fin veo un policía con testículos que enfrenta a los jueces". Y amplió: "Si le llega a pasar algo salgamos a la calle a apoyarlo y peleemos para que termine esta situación de inseguridad".

Emilio Federico Cortés agregó: "La justicia está totalmente politizada e ideologizada. Hay un viejo dicho cuando la política entra por la puerta, la Justicia salta por la ventana".

Rosendo Blanes: "Hasta que las leyes no se limpien de doctrina Zaffaroni, seguiremos con este sistema, implementado para favorecer a los delincuentes, no a los que respetamos las leyes y vivimos de nuestro trabajo. Por fin un funcionario que dice lo que pasa".

"Ya era hora de esta gran verdad"

Carlos Stagliano: "Una gran verdad comisario Maldonado. Esperamos que sus palabras no caigan en saco roto y los jueces garantistas se pongan las pilas en serio. Es hora, ¿no les parece?".

Jose Antonio Puglisi: "Muy bueno lo del comisario, pero calculo que esto va a traer cola seguramente para él. Pero qué opinan los políticos que es del interés de la población. Espero que salgan a proteger los dichos de Maldonado, porque es una vergüenza que sigamos encerrados, por no tener una justicia para terminar con la burla de los delincuentes".

Guillermo Catervi: "Ya era hora de esta gran verdad. Urgente hay que hacer cambios y cárcel para todos esos jueces que se burlan de los que trabajamos y cumplimos como buenos vecinos".

Fernando Lorenzo: "Es la cruda realidad, felicitaciones por sus comentarios, ya van varios comisarios que dicen y declaran lo mismo, adelante ministra Bulrich, usted tiene el apoyo total del presidente, vaya hasta el hueso".

"Paria y traidor"

Miguel A. Diaz: "Lamentablemente con sus palabras se ha convertido en un paria y traidor al sistema, es más fácil seguir en silencio y sobrevivir para terminar la carrera sin sobresaltos".

"Sería interesante e indispensable que reciba la aprobación de sus pares que mantendrán probablemente cerradas y sin hacer comentarios para no incomodar, denotando su falta total de compromiso hacia el juramento hecho como servidores públicos. No sería extraño que surja en lo inmediato un traslado o retiro u otro motivo para sacar al parlanchín que se aflojo de boca relatando una verdad que todos conocen y ocultan como condición indispensable de trabajo. Comisario Maldonado, afortunadamente usted levanto tierra, ahora hay que esperar a si lo acompañan o vienen a regar para asentarla".

Dardo Lemus: "Comisario Maldonado: el funcionario policial, ve lo que todos vemos y los integrantes (son personas) del Poder Judicial, no ven. No estoy de acuerdo con "democratizar la Justicia", en los términos del kirchnerismo, pero, como está actualmente, es simplemente un sistema de becas vitalicias carísimo que no satisface las necesidades de los ciudadanos que pagamos sus sueldos y son más beneficiosos con los que delinquen (y ni siquiera pagan impuestos). Alguna reforma de fondo y funcionamiento hay que hacer.