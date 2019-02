La Justicia le respondió a la Policía: "Sin reinserción vamos a seguir teniendo problemas"

El juez de Ejecución Penal Nº 2 Onildo Stemphelet respondió esta mañana la carta que difundió el jefe de la Policía y dijo que "coincide" en la mayoría de los aspectos con Gustavo Maldonado, pero que "las personas tienen beneficios porque la ley se los da, el juez no los inventa" y que si no cumple con la ley "lo sancionan".

"Coincido en la mayoría de los aspectos que plantea [el superintendente de la Región Sur de la Policía Bonaerense Gustavo] Maldonado. Es obvio que el sistema no funciona", comenzó uno de los jueces encargados en Bahía de otorgar beneficios a los arrestados en las cárceles de la región y continuó: "Tenemos cárceles hacinadas, falta de comida, medicamentos, de oportunidades".

"Lo veo diariamente en mi trabajo, todos los informes psicológicos de reclusos vienen mal", confirmó en diálogo con LU2 y agregó: "Si el Estado no les da posibilidades para que se reinserten vamos a tener los problemas que tenemos ahora".

De todas maneras, Stemphelet indicó que el uso o no de la tobillera electrónica es un recurso más de control de las personas con beneficios como el arresto domiciliario, aunque "los dispuestos a cumplir las reglas lo van a hacer", con o sin ella.

Y volvió sobre su concepto: "En la cárcel capaz que se comportó como para merecer un beneficio, pero cuando está en su casa y no tiene posibilidades de reinsertarse socialmente y ve que sus hijos subren alguna penuria deciden reincidir".

"Yo no puedo adivinar quién va a cumplir las reglas y quién no, no puedo hacer futurismo", manifestó y explicó que él no entiende qué es la "Justicia garantista": "La Justicia tiene que defender los derechos, sino no es Justicia".