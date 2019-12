ATSA despidió el año con una fiesta que alegró el corazón de todos los presentes

Por Javier Schwab / jschwab@lanueva.com

La fiesta de la Asociación Trabajadores de la Sanidad (ATSA) volvió a mostrar un enorme marco familiar y un contenido espectacular, con todos los condimentos que le otorgan el calificativo de “maravillosa”.

600 personas colmaron el “Coloso” de Villa Mitre para vivir una noche cargada de emociones, con gente que se divirtió a rabiar, que disfrutó a pleno con shows artísticos en vivo y sorteos increíbles, y un servicio gastronómico de primer nivel.

Engalanada por la presencia de afiliados de la Sanidad de todos los sectores, el enorme salón tricolor lució repleto y la diversión duró hasta altas horas de la madrugada.

“Siento una inmensa satisfacción y emoción, y en nombre de la comisión directiva y de todos los compañeros que trabajaron en la organización de la fiesta, quiero agradecer la presencia de todos ustedes. Es un honor poder estar nuevamente compartiendo esto con todos los trabajadores de la Sanidad”, dijo Hugo Modarelli, secretario general de ATSA, filial Bahía Blanca, quien se mostró emocionado y agradeció a los presentes, y a todos los que no pudieron ir -pero que forman parte del gremio-, el apoyo recibido durante todo al año, al que calificó de “muy difícil”.

“Por suerte nuestra gente sí tiene porqué festejar. Festeja que tiene trabajo, que gracias a Dios no hubo que soportar suspensiones ni despidos. Y tiene que festejar que es el gremio de servicios que tiene más futuro, a pesar de la tecnología, la cibernética y la robótica que nos invade”, resaltó Modarelli.

“Si miramos a nuestro alrededor vemos que hay trabajadores de otros rubros que están mal y que pasaron un año complicado. Pero todos esperamos y hacemos votos para que todo cambie con la asunción del nuevo gobierno. Y que Dios ilumine a nuestros dirigentes y gobernantes, para que interpreten a la gente y se acuerden de ellos para que no se vivan situaciones extremas”, remarcó.

Además de los trabajadores de distintos sectores de la ciudad, entre ellos hospitales, clínicas, sanatorios, droguerías y laboratorios, entre otros, estuvieron presentes los dirigentes Carlos Alberto Deguer, secretario general de la Asociación Médica de Bahía Blanca, el doctor Walter Villalba, subdirector de FUMEBA; el contador Marcelo Loperena, administrador de FUMEBA; la delegada local de Salud Pública Zulma Calderón; Norma Fernández, directiva de la Asociación de Empleados de Farmacia y Alicia Kaiser, presidenta de la Asociación Española de Beneficencia Bahía Blanca, Hospital Regional Español.

La noche contó con un servicio de excelencia y shows en vivos que animaron a los presentes, como fue el grupo “Ópera Libre”, con temas líricos nacionales y extranjeros; y el dúo “Gonza y Juan Francisco”, quienes alentaron e hicieron participar a la gente con un variado menú de canciones.

También fueron emotivos los espectáculos ofrecidos por el grupo “Relevé” y por los bailarines Noelia y “Jacko”, quienes dictan clases de danzas en ATSA. Hicieron participar al público con ritmos caribeños, y al grupo de jubilados del gremio con unos bailes especialmente preparados que arrancaron una catarata de aplausos.

El espectáculo central estuvo a cargo de “Tachame la Doble”, una banda de cumbia pop, con más de 12 años de trayectoria en nuestra ciudad, que hizo delirar a la multitud.

“Tenemos la suerte que de las 13 organizaciones más grandes del país, 5 de ellas le ganaron a la inflación con paritarias por encima de lo estipulado. Y entre ellas está ATSA, a través de los convenios colectivos de trabajo aprobados por FATSA. Y el privilegio, además, de poder decirles a los jubilados que se retiran con una jubilación digna”, aseguró.

Modarelli resaltó las múltiples actividades que se llevan a cabo en ATSA y anticipó que próximamente se dictará -en la Universidad Isalud, en calle Gorriti 146- la carrera Tecnicatura en Enfermería.

“Será a partir de marzo. Y es una linda opción para los hijos de afiliados que terminan el secundario, porque son carreras con salida laboral. La capacitación es parte de nuestra cultura y por eso seguiremos incorporando cursos”, contó.

El secretario general de ATSA también hizo alusión al gran acompañamiento que tuvo el gremio con la fiesta del “Día del Niño”, con más de 1.200 personas presentes en el Coloso.

“Disfrutaron como deben disfrutar los trabajadores del gremio, porque son derechos adquiridos. El aporte que nos hacen tiene que tener reciprocidad. Lo hacemos en cada fiesta y en otros temas relevantes como es el apoyo escolar, que será mejor aún en 2020. Y la recreación en temporada estival con servicios de pileta, además de los viajes de turismo semanal a las playas de Monte Hermoso y Pehuen Co, y los anuales, como ocurrió este año con viajes a Entre Ríos y las Cataratas del Iguazú”, afirmó.

Precisamente, en materia de viajes, Modarelli adelantó que los jubilados del gremio tendrán acceso, tal como ocurrió este año con el viaje a Córdoba, de una salida programada para febrero.

“El destino será Mar del Plata. Todo estará a cargo de ATSA, por espacio de una semana, para 60 jubilados que correrán con dicho beneficio”, adelantó.

Emocionado, Modarelli también agradeció el acompañamiento permanente de su familia.

“Mi esposa, compañera de toda la vida, mis hijas y mis nietas me acompañan y me alientan. Mi vocación de servicio se la debo en gran parte a ellas, porque me asesoran y me cuidan. También agradecer a todo el personal que trabajó a destajo durante los días previos a la fiesta, y a cada uno de los que siempre colaboran con el gremio, como mis compañeros de la comisión directiva, quienes me secundan desde hace varios años; o los delegados de congreso y establecimiento, que nos acercan las inquietudes para solucionar los problemas de los jubilados”, puntualizó.

La emoción también se trasladó al brindis de fin de año y a los sorteos de los respectivos regalos, como fueron las dos motos cero kilómetros, dos Smart TV 4K de 50 pulgadas y dos parlantes portátiles bluetooth.

En este caso los ganadores de los ciclomotores fueron Alejandro Fuentes (SEM) y Nora Mata (Hospital Italiano). Los televisores: Miriam Liliana Gómez (Hospital Felipe Glasman) y Noelia Montes (Hospital Español, quien también se benefició con un viaje de bodas a cargo del gremio) y los parlantes: Julio Zapata (Alerta) y Verónica Valenzuela (IACA Laboratorios).

“No tengo dudas que el 2020 será el año de la solidaridad, de la esperanza y el entendimiento. Seguiremos de la misma manera, interpretando a nuestros compañeros y tratando de mejorar en todas las prestaciones y beneficios para el bien de nuestros afiliados”, finalizó.