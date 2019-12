Acosta, siempre Acosta: "Es una emoción muy linda y sirve para mostrarle el camino a los más chicos"

Por Mikel Iñurrategui / minurrategui@gmail.com

Corrió hasta mitad de cancha y lo gritó de cara a su gente como si fuera el primero y no el 266 con la camiseta de Liniers; se abrazó con cada uno de sus compañeros y finalizó el ritual con un "¡mucho, mucho!" a Tomás Onorio, quien lo asistió tras una buena jugada personal.

Julio Daniel Acosta fue responsable de otra momento histórico para el "Chivo" y agigantó, un poco más, su figura en el club, y sumando su octavo título personal en la institución.

A los 21 minutos, y con un zurdazo cruzado, Julito abrió el camino para que el "Chivo" venciera a Villa Mitre para quedarse con el Clausura de la Liga del Sur.

"Las sensaciones son hermosas, por ahí uno ahora no se da cuenta de este momento. Capaz cuando sea más grande, deje el fútbol y vea todo desde afuera sea todos más lindo. Esto es único, irrepetible e inigualable. Estoy muy feliz", dijo Acosta tras el partido.

"Sabíamos que era una final, la última en cancha nuestra no supimos llevar el partido y lo pagamos caro. Hoy sabíamos que cuando no se puede jugar, había que meter y creo que supimos ganarlo en el momento justo. Estuvimos más atentos que el otro día (en la derrota 2-0)", agregó.

Liniers llegó a esta final tras el mejor de la fase regular, aunque no pudo coronarse en los playoffs.

"Este grupo viene de un par de años largos jugando bien y sabemos como es el fútbol, si vos no ganás algo la gente se olvida y para el grupo mismo se hace muy pesado. Esto es una emoción muy linda, creo que sirve para mostrarle a los más chicos el camino que con esfuerzo, trabajo y sacrificio todo se puede", señaló el capitán del "Chivo".

Sonrisa cómplice, Juanjo Ramírez se ríe mientras Julio festeja el 1-0.

-En la previa me dijiste que lo vivías con el nerviosismo de siempre y que no sabías si se te iba a dar de jugar otra final. ¿La disfrutaste?

-Al 100%, desde que me levanté a la mañana sabía que iba a ser una final y uno se tiene que entregar al máximo. Se puede ganar o perder, pero hay que disfrutarlo porque nunca se sabe cuando va a jugar otra. Me siento muy feliz.

-¿Sos consciente que seguís haciendo historia y siendo una parte muy importante de Liniers?

-No me doy cuenta.. no lo pienso sinceramente, pero en este momento estoy muy feliz. Me encanta disfrutarlo con todos estos chicos que se merecen lo mejor.