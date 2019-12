Compagnoni se despidió del gobierno de Gay e hizo un balance en redes sociales

El concejal electo de Juntos por el Cambio, Fernando Compagnoni, realizó hoy un posteo en las redes sociales en el que hizo un balance de su gestión como secretario de Gobierno de Héctor Gay, cargo que dejará el 10 de diciembre para convertirse posiblemente en el presidente del Concejo Deliberante.

Compagnoni enumeró varios hitos y aseguró que no dudó "un instante en acompañar al intendente en aquel momento especial, conflictivo, con una delicada situación financiera y de alta tensión en relación con el gremio de municipales".

El posteo completo

Como es público, a partir del día 10 de este mes, dejo el cargo de Secretario de Gobierno con el que fui honrado para acompañar la gestión de Héctor Gay desde el 3 de enero de 2018.

No dudé un instante en acompañar al señor Intendente en aquel momento especial, conflictivo, con una delicada situación financiera y de alta tensión en la relación con el gremio de trabajadores municipales, y hoy quiero agradecerle esa confianza y su acompañamiento personal en estos dos años de trabajo.

Gracias a los colaboradores cercanos del área Administrativa: el Despacho, Mesa de Entradas, Boletín Oficial, Archivo General. Sólo tuve que impartir el modo de trabajo deseado, y ustedes hicieron el resto en gran forma.

Mi agradecimiento a la Defensa Civil. Estuvieron siempre; capacitaron y se capacitaron, desde los acontecimientos más traumáticos (como el incendio del Banco Nación) a las múltiples tareas habituales de todos los días, las resolvieron de la mejor manera cada una de ellas.

A Control de Tránsito Urbano. En una de las ciudades con más automotores por habitante pudieron reducir el número de accidentes viales a valores constantes mes a mes; llevaron adelante el proceso de Compactación de vehículos más importante en la historia de la ciudad, y fundamentalmente se intervino novedosamente en el control vehicular en los barrios periféricos. Gracias por adaptarse a brindar servicios complejos como el de acompañamiento al transporte vial de aerogeneradores, los operativos conjuntos de seguridad policial, o el contralor de un nuevo servicio de estacionamiento medido.

A todo Tránsito y Transporte. Es un orgullo que el vecino reconozca la profesionalidad y amabilidad en el expendio de la Licencia de Conducir; agradezco el gran trabajo llevado adelante con el transporte público de pasajeros, en todas sus modalidades. El esfuerzo en brindarles un nuevo y mejor espacio de trabajo es compensado día a día por ustedes.

A Fiscalización. La ciudad puede estar tranquila que un cuerpo de enormes profesionales cuida las 24 horas todas y cada una de las situaciones que merecen contralor comunal. Con absoluta diligencia, cumplieron de manera destacada uno de los principales roles de la Secretaría.

Dejo la Secretaría habiendo llevado adelante impostergables mejoras edilicias tanto en la Terminal de Ómnibus como en el Mercado Municipal, agradeciendo el trabajo de sus coordinadores y trabajadores.

Hemos podido ampliar el campo de actuación de la OMIC, conveniando con distintas instituciones intermedias de la ciudad para salir del centro y llegar a la periferia con más y mejores servicios para los consumidores bahienses.

Gracias a la actuación del Departamento Legal hemos podido dar siempre en tiempo y forma el soporte jurídico al Intendente y a sus diversas áreas de actuación, y hemos defendido los intereses de todos los ciudadanos bahienses.

Convencidos de que la gestión ambiental es vital para las ciudades modernas hemos intervenido fuertemente, desde el mejoramiento de la gestión del relleno sanitario hasta el incipiente programa de mejoramiento en la separación en origen de los residuos, pasando por el cambio de todas las unidades de recolección de basura. No dudo que el ambiente seguirá siendo prioridad en la ciudad.

No quiero dejar de agradecer a todas y cada una de las instituciones intermedias; Sociedades de fomento, Clubes, Asociaciones, Sindicatos, Espacios Políticos y Organizaciones sociales, que en este tiempo nos ayudaron a dar respuesta a cada vecino que lo necesitaba. Gracias por haber estado cerca. Fuimos una Secretaría de puertas abiertas porque así entendemos el rol.

No dudo que quien me sucederá hará una mejor gestión, con la base de lo que hemos realizado. Lo sé y lo anhelo. Siempre he trabajado para que quien me reemplace pueda hacerlo mejor. En este caso, siendo el Dr. Adrián Jouglard quien continúe al frente de la Secretaría, es una garantía que ello ocurrirá.

Para finalizar, gracias al gremio de Trabajadores Municipales - Bahía Blanca. Defendimos férreamente, cada uno, los intereses que representamos. Pero siempre utilizamos la mesa resolución de conflictos, el diálogo y la negociación, sea privada o asistida, en un marco de respeto mutuo. Espero poder seguir trabajando, desde otro lugar pero con la misma interacción, por el trabajador municipal y por el vecino de Bahía Blanca.

A éste, el vecino bahiense, decirle que por él, para poder mejorarle en lo que de nosotros dependa su calidad de vida, vinimos temporalmente a cumplir esta función, de la que me siento honrado.

Gracias.