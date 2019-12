Carlos Tévez elogió a Riquelme y confirmó que quiere continuar en Boca

Carlos Tévez le agradeció a Juan Román Riquelme "por todo", ya que a su entender es "el máximo ídolo de Boca", luego de que el candidato a vicepresidente segundo por la agrupación "Identidad Xeneize" lo elogiara de cara a su posible gestión.

Además, el "Apache" aclaró que no piensa en el retiro y que quiere seguir jugando en el club de la Ribera.

"Soy un agradecido a Román pero por todo, no solamente por las palabras. Lo tuve como compañero y me hizo entender lo que es el mundo Boca. Lo que tuve que decirle en su momento y la crítica que tuve hacia él fue algo que yo sentía y tenía que decirlo. Pero después soy un agradecido porque Román es el máximo ídolo del club", expresó Tévez en diálogo con ESPN.

El ex Juventus (Italia) aclaró que no se iba a meter en política, pero al mismo tiempo le agradeció al actual presidente de Boca, Daniel Angelici, por que lo hizo regresar al "Xeneize".

"Soy un agradecido a Daniel, y no puedo hablar en este momento por respeto a la gente de Boca", indicó.

Tévez afirmó que quiere "seguir jugando" y continuar su carrera en Boca, porque "quiero retirarme" en el club, y en ese sentido señaló que "no hay nada que me motive".

"No me vengan a retirar, quiero seguir jugando. No me mueve nada más que no sea Boca. Quiero seguir en Boca hasta de utilero. Si me llama (Nicolás) Burdisso o Román, yo voy a estar", sentenció el delantero.

Al hablar de su partida de Boca para irse a jugar a China, Tévez explicó que sintió "una gran frustración" por haber perdido la semifinal de la Copa Libertadores 2016 ante Independiente del Valle (Ecuador), y hasta pensó en "no jugar más".

"Sentía que era mi momento. Estaba muy bien. El torneo era dentro de todo accesible. Pero no quería seguir. Cuando volví le ganamos a todos, con el 4-2 a River incluso. Estábamos bien, pero a la vez estaba vacío", enfatizó.

En ese sentido, el "Apache" dijo que no haber podido ganar esa Copa Libertadores "fue una gran frustración", y comentó que su viaje a China "no fue por plata". (NA y La Nueva.)